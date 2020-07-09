صحيفة الراي الكويتية: خلافات مالية وراء مشاجرة اثنين مصريين بمنطقة الفحيحيل

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشف رجال المباحث الجنائية بالكويت عن أن خلافات مالية بين اثنان من المصريين المقيمين فى الكويت وراء طعن أحدهما للأخر فى منطقة الفحيحيل.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية، فان المباحث الجنائية نجحت بعد أقل من 24 ساعة من إلقاء القبض على المتهم في حادثة طعن جرت أول من أمس في منطقة الفحيحيل، وتبيّن أنه مصري الجنسية، واعترف بجريمته، عازياً إقدامه على الأمر إلى خلافات مالية.



وقال مصدر أمني لـ «الراي» إن «رجال المباحث الجنائية اشتبهوا في وافد من نفس جنسية المجني عليه ذاتها، وتمكنوا من ضبطه، وبمواجهته، اعترف بإقدامه على طعنه لخلافات مالية بينهما، وقدّم أداة الجريمة، وأحيل إلى النيابة».