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شاهد إزالة أعلى برج 18 دورا بحى عين شمس شرق القاهرة

الخميس، 09 يوليه 2020 05:59 م
شاهد إزالة أعلى برج 18 دورا بحى عين شمس شرق القاهرة جانب من إزالة البرج
كتب سيد الخلفاوى

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رصد اليوم السابع أعمال إزالة أعلى برج مخالف بحي عين شمس شرق القاهرة، 18 طابق، ضمن حملات الإزالات التى تقودها أجهزة محافظة القاهرة ضد مخالفات البناء. 
 
وأشرف على أعمال الإزالة اللواء ماهر هاشم رئيس حى عين شمس، حيث أكد أن البرج مكون من 18 طابقا تم بناؤه بدون ترخيص، ورفع الحى معدات هدم "حفار" لسرعة هدم العقار المخالف.
 
وأكد اللواء ماهر هاشم، رئيس حي عين شمس، أن الحى يقود حملات مكثفة لهدم العقارات المخالفة على رأسها برج 18 طابق بـ34 شارع احمد عصمت، بالإضافة إلى إزالة أبنية مخالفة بـ 8 شارع الكمال و10 شارع ابوحشيش الحلمية، مشيرا إلى أن هناك حملات لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
 
وأضاف رئيس حى عين شمس ل اليوم السابع، أن الحى بدأ إزالة برج مكون من 18 دور تم بناؤه بدون ترخيص، ويمثل خطر على العقارات المجاوره له وعلى حياة السكان.
 
وأوضح هاشم ان البرج صادر له 4 قرارات إزالة من محافظ القاهرة، وجارى تنفيذها بالهدم حتى سطح الأرض، مشير إلى أنه سيتم استخدام معدات هدم لا تؤثر على العقارات المجاورة للمبنى المخالف.
 
وفى السياق قاد رئيس حى عين شمس حملة لإزالة بناء بدون ترخيص في المهد ب10 شارع ابو حشيش-، ضمن خطة المحافظة للضرب بيد من حديد وتطبيق القانون.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


عين شمس

برج مخالف

القاهرة

البناء المخالف

اخبار مصر

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