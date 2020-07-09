اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 09:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن التهاب الشعب الهوائية الحاد والمزمن

الخميس، 09 يوليه 2020 08:00 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن التهاب الشعب الهوائية الحاد والمزمن التهاب الشعب الهوائية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التهاب الشعب الهوائية من الأمراض الصدرية الشائعة وله نوعان الحاد والمزمن، ومن أبرز أعراضه احتقان الصدر والسعال المزعج والمخاط أو سيلان الأنف، ومن خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على مرض التهاب الشعب الهوائية وأعراضه وأسبابه وفقاً لما ذكره موقع "webmd" .

650x350_a_visual_overview_of_bronchitis_slideshow

س: ما هو التهاب الشعب الهوائية؟
 

التهاب الشعب الهوائية يحدث عندما تلتهب وتورم الأنابيب التي تحمل الهواء إلى رئتيك، وتسمى أنابيب الشعب الهوائية وينتهي بك الأمر مع السعال المزعج والمخاط.

هناك نوعان:

-التهاب الشعب الهوائية الحاد وهو أكثر شيوعًا تستمر الأعراض بضعة أسابيع ، لكنها لا تسبب عادةً مشاكل بعد ذلك.

-التهاب الشعب الهوائية المزمن هذا أكثر خطورة تستمر الأعراض في العودة أو لا تختفي.

س: ما أعراض التهاب الشعب الهوائية؟
 

تشمل أعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد والمزمن مشاكل في التنفس ، مثل:

-احتقان في الصدر ، عندما يكون صدرك ممتلئًا أو مسدودًا

-سعال قد ينتج عنه مخاط شفاف أو أبيض أو أصفر أو أخضر

-ضيق في التنفس

-صفير أو صوت صفير عند التنفس

قد تشمل أعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد أيضًا ما يلي:

-آلام الجسم وقشعريرة

-حمى منخفضة

-سيلان ، انسداد الأنف

-إلتهاب الحلق

حتى بعد زوال الأعراض الأخرى لالتهاب الشعب الهوائية الحاد، يمكن أن يستمر السعال بضعة أسابيع بينما تلتئم أنابيب القصبات الهوائية وينخفض ​​التورم.

 إذا استمر الأمر لفترة أطول من ذلك ، فقد تكون المشكلة شيء آخر.

مع التهاب الشعب الهوائية المزمن ، يستمر السعال لمدة 3 أشهر على الأقل ويعود على الأقل سنتين على التوالي.

س: ما أسباب التهاب الشعب الهوائية
 

في أغلب الأحيان، تسبب الفيروسات نفسها التي تسبب لك نزلة برد أو إنفلونزا التهاب الشعب الهوائية الحاد لكن في بعض الأحيان، تجلبها البكتيريا.

في كلتا الحالتين ، بينما يحارب جسمك البكتيريا، تتضخم أنابيب الشعب الهوائية وتنتج المزيد من المخاط. وهذا يعني أن لديك فتحات أصغر لتدفق الهواء من خلالها، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة.

تشمل أسباب التهاب الشعب الهوائية المزمن ما يلي:

-التنفس في تلوث الهواء والأشياء الأخرى التي تزعج رئتيك ، مثل الأبخرة الكيميائية أو الغبار ، بمرور الوقت

-التدخين أو استنشاق الدخان السلبي لفترة طويلة

عوامل خطر التهاب الشعب الهوائية

لديك فرصة أكبر للإصابة بأي نوع من التهاب الشعب الهوائية إذا:

- تدخن.

-كنت تعاني من الربو والحساسية.

-لديك جهاز مناعة أضعف هذا هو الحال في بعض الأحيان لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ، وكذلك للأطفال الرضع والأطفال الصغار.

يزيد خطر إصابتك بالتهاب الشعب الهوائية المزمن إذا:

- التدخين وقد تكون الإناث في خطر أكثر من المدخن الذكور.

- لديك تاريخ عائلي من أمراض الرئة.

 


التهاب الشعب الهوائية

اعراض التهاب الشعب الهوائية

اسباب التهاب الشعب الهوائية

التهاب الشعب الهوائية الحاد

التهاب الشعب الهوائية المزمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 أسباب تكشف سر تراجع معدل التضخم الشهرى فى شهر يونيو (-0.1%)

5 أسباب تكشف سر تراجع معدل التضخم الشهرى فى شهر يونيو (-0.1%)

السكة الحديد: استمرار توفير كمامات بشبابيك الحجز ومنع دخول المحطات بدونها

السكة الحديد: استمرار توفير كمامات بشبابيك الحجز ومنع دخول المحطات بدونها

طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الاستاتيكا اليوم

طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الاستاتيكا اليوم

الداخلية تزيل تعديات أملاك الدولة والزراعات

الداخلية تزيل تعديات أملاك الدولة والزراعات

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 96 متهما بـ"فض رابعة"

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 96 متهما بـ"فض رابعة"

التضامن تواصل صرف معاش من يتقاضون 2000 حتى 3000 جنيه لليوم الثانى

التضامن تواصل صرف معاش من يتقاضون 2000 حتى 3000 جنيه لليوم الثانى

كوكب الزهرة يصل لذروة لمعانه فجر الجمعة ويشاهد بالعين المجردة كقطعة من الألماس

كوكب الزهرة يصل لذروة لمعانه فجر الجمعة ويشاهد بالعين المجردة كقطعة من الألماس

إنشاء 415 مدرسة بالشرقية بينهم المتفوقين واليابانية فى 6 سنوات تكلفة 2 مليار

إنشاء 415 مدرسة بالشرقية بينهم المتفوقين واليابانية فى 6 سنوات تكلفة 2 مليار

أسعار أضاحى العيد بالأسواق.. اللحم البقرى بـ50 جنيها والخروف بـ3000 جنيه

أسعار أضاحى العيد بالأسواق.. اللحم البقرى بـ50 جنيها والخروف بـ3000 جنيه

قانون هيئة الأوقاف الجديد.. تشكيل 4 لجان أبرزها لحصر الأعيان والأموال والاستثمار

قانون هيئة الأوقاف الجديد.. تشكيل 4 لجان أبرزها لحصر الأعيان والأموال والاستثمار

تقسيط مخالفات البناء بدون فوائد لغير القادرين.. اعرف التفاصيل

تقسيط مخالفات البناء بدون فوائد لغير القادرين.. اعرف التفاصيل

زيادة عدد السلع لأكثر من 100 سلعة.. تعرف على آليات تطوير منظومة التموين

زيادة عدد السلع لأكثر من 100 سلعة.. تعرف على آليات تطوير منظومة التموين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة