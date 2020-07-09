سيدة تطالب مطلقها بسداد 5 آلاف جنيه شهريا نفقة ترفيه لطفلتها

كتبت أسماء شلبى

أقامت سيدة دعوى للمطالبة بـ 5 ألاف نفقة ترفيه وألعاب، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة دائرة الدقي، وادعت تخلفه عن سدادها، وامتناعه عن رعايتها أو السؤال عنها، بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما بسبب اعتياده على التعدي عليها بالضرب، انتهت بتركها للمنزل، وحصولها على حكم بتطليقه للضرر، ليقرر معاقبتها علي رفضها منحه حضانة الصغيرة.

ودفعت الأم لطفلة وحيدة، بيسر حالة مطلقها المادية، وتقاضيه أرباح من شركته الذي يملكه ما يتجاوز مئات الآلاف، مشيرة إلى أن طفلتها تحتاج إلى مصروفات للترفيه مثل أصدقائها، وأولاد أقاربها، كما اعتادت أثناء عيشها برفقة الأب لمساعدتها على ممارسة حياتها بشكل طبيعى.

وكانت "أ.خ.ج" قد أكدت في دعواها أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت بعقد زواج شرعى، وأنجبت منه طفلة وحيدة تبلغ 7سنوات، وأنه أثر خلافات نشبت بينهم بسبب رفضها إساءته لها وخيانته لها بشكل متكرر، هجرها لمدة زادت عن العام، ورفض الإنفاق عليها، وساومها على التنازل عن حقوقها الشرعية مقابل حضانة الصغيرة، مما دفعها لتطليقه للضرر.

فيما رد والد الطفل، أن زوجته طردته من منزله واستولت عليه، وطلقته باتهامات باطلة، ورفضت رؤيته لطفلته، منذ شهور طويلة، رغم حصولها على نفقات تتعدي 20 ألف شهريا، وملاحقته بدعاوي حبس للانتقام منه.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.

وتعد نفقة الألعاب والترفيه من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته بأن يلعب بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعى ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد.