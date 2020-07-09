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سونا: رئيس الحكومة السودانية يُجرى تعديلا وزاريا

الخميس، 09 يوليه 2020 02:56 م
سونا: رئيس الحكومة السودانية يُجرى تعديلا وزاريا عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني

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أعلن مجلس الوزراء السوداني، أن رئيس الحكومة الدكتور عبدالله حمدوك ، أجرى تعديلا وزاريا .

وبحسب وكالة "سونا" السودانية، التزاماً بما جاء فى خطابه بتاريخ 29 يونيو الماضى رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك يجرى تعديلاً وزارياً.

وتقدم وزراء الحكومة الانتقالية فى السودان باستقالات جماعية مفاجئة ظهر اليوم، استجابة لطلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك. وفقا لصحيفة الانتباهة.

وغادر الوزراء قاعة اجتماعات مجلس الوزراء وانصرفوا إلى منازلهم، ولم تعرف حتي الآن أسباب مطالبة الدكتور حمدوك للوزراء بالاستقالة.

 

 

 


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