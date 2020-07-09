اليوم السابع
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سهم البنك الأهلي المتحد يصعد ببورصة البحرين بمستهل التعاملات

الخميس، 09 يوليه 2020 09:55 ص
سهم البنك الأهلي المتحد يصعد ببورصة البحرين بمستهل التعاملات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.22% رابحاً 2.86 نقطة ليصل إلى مستوى 1286.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 167.8 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 14.03% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.49%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.84%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.32%.
 
وفي سياق متصل أعلنت بورصة البحرين، أنه اعتبارا من يوم الخميس، وبناء على الدعوة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي، يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولي بالبورصة في إصدار صكوك الإجارة الإسلامية الحكومية رقم (26) بحجم يبلغ 125 مليون دينار بحريني الذي أصدره مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين وذلك بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في بورصة البحرين، ومن ثم تداوله في السوق الثانوي من خلال بورصة البحرين فور إدراجه والذي من المتوقع أن يتم بتاريخ 6 أغسطس 2020.
 
وحددت البورصة فترة الاكتتاب في هذا الطرح من خلال الوسطاء المسجلين في البورصة ابتداءَ من يوم الخميس الموافق 9 يوليو حتى يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو، علماً بأنه سيتم فتح باب الاكتتاب من يوم الخميس حتى الثلاثاء من الساعة 9:30 صباحا حتى 1:00 ظهراً، وفي يوم الأربعاء من الساعة 9:30 حتى 11:00 صباحا علماً بأن الحد الأدنى للاكتتاب هو 500 صك للمكتتب، وسيتم تخصيص 10,000 صك لكل مكتتب وتخصيص الطلبات المتبقية بآلية النسبة والتناسب.
 
ويبلغ حجم الاصدار 125 مليون دينار بحريني بقيمة إسمية قدرها دينار بحريني واحد للصك، في حين تبلغ مدة الإصدار 6 سنوات اعتباراً من 19 يوليو حتى 19 يوليو (تاريخ الاستحقاق). ويبلغ العائد الثابت 4.50% سنوياً، يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل ستة شهور تستحق في 19 يناير و19 يوليو من كل عام خلال مدة الإصدار.
 
تمثل صكوك الإجارة الإسلامية الحكومية أداة مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتضمن حكومة مملكة البحرين إصدار صكوك الإجارة الإسلامية ضماناً مباشراً.
 

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