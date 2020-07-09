سكرتيرة البيت الأبيض تدافع عن ترامب.. وتؤكد: عدم فتح المداس يؤذى الطلاب

كتبت: نهال أبو السعود

دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن رغبة الرئيس دونالد ترامب بفتح المدارس، مؤكدة فى مؤتمر صحفي منذ قليل أن استمرار الغلق "يؤذى الطلاب".

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني فى جلسة إحاطة منذ قليل إنه من الضروري عودة الطلاب إلى المدرسة على ‏الرغم من المخاوف بشأن انتشار كورونا في الفصول الدراسية.

وتابعت: إغلاق المدارس ‏المستمر يؤذي الطلاب بموارد أقل" واصفة ترامب بأنه "المدافع الأكثر صراحة عن إعادة ‏الفتح".‏

وكان ترامب قد تعرض لإنتقادات في الأيام الأخيرة لضغطه على المدارس لإعادة فتح وتهديده بعدم استمرار ‏التمويل وفي الوقت نفسه اتهمه الكثير بالاستخفاف بالمبادئ التوجيهية لمراكز مكافحة ‏الأمراض والوقاية منها لإعادة فتح آمنة.

وفقا لأحدث الإحصائيات فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في جميع أنحاء الولايات المتحدة 3 ملايين و54 ألفا و699 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 132 ألفا و300 حالة وفاة.