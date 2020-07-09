اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 10:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سكرتيرة البيت الأبيض تدافع عن ترامب.. وتؤكد: عدم فتح المداس يؤذى الطلاب

الخميس، 09 يوليه 2020 09:22 م
سكرتيرة البيت الأبيض تدافع عن ترامب.. وتؤكد: عدم فتح المداس يؤذى الطلاب
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن رغبة الرئيس دونالد ترامب بفتح المدارس، مؤكدة فى مؤتمر صحفي منذ قليل أن استمرار الغلق "يؤذى الطلاب".

 

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني فى جلسة إحاطة منذ قليل إنه من الضروري عودة الطلاب إلى المدرسة على ‏الرغم من المخاوف بشأن انتشار كورونا في الفصول الدراسية.

 

وتابعت: إغلاق المدارس ‏المستمر يؤذي الطلاب بموارد أقل" واصفة ترامب بأنه "المدافع الأكثر صراحة عن إعادة ‏الفتح".‏

 

وكان ترامب قد تعرض لإنتقادات في الأيام الأخيرة لضغطه على المدارس لإعادة فتح وتهديده بعدم استمرار ‏التمويل وفي الوقت نفسه اتهمه الكثير بالاستخفاف بالمبادئ التوجيهية لمراكز مكافحة ‏الأمراض والوقاية منها لإعادة فتح آمنة.

 

وفقا لأحدث الإحصائيات  فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في جميع أنحاء الولايات المتحدة 3 ملايين و54 ألفا و699 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 132 ألفا و300 حالة وفاة.

 


الولايات المتحدة

البيت الأبيض

دونالد ترامب

المدارس الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجمارك تبحث تفعيل منظومة محكمة لضبط ومكينة إجراءات المهمل والرواكد

الجمارك تبحث تفعيل منظومة محكمة لضبط ومكينة إجراءات المهمل والرواكد

الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وتعافى 512 مصابًا

الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وتعافى 512 مصابًا

الوطنية للانتخابات: 27 محكمة مستعدة لاستقبال مرشحى مجلس الشيوخ السبت

الوطنية للانتخابات: 27 محكمة مستعدة لاستقبال مرشحى مجلس الشيوخ السبت

السياحة: السائحون بدأوا عودتهم لبلادهم بعد قضاء أسبوع دون إصابة واحدة

السياحة: السائحون بدأوا عودتهم لبلادهم بعد قضاء أسبوع دون إصابة واحدة

فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد

فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد

أبطال The Old Guard يكشفون لـ اليوم السابع كواليس الفيلم: نتمنى جزءا ثانيا

أبطال The Old Guard يكشفون لـ اليوم السابع كواليس الفيلم: نتمنى جزءا ثانيا

القضاء على المرتزقة من الجيوش غير النظامية.. أبرز مراحل المناورة حسم 2020

القضاء على المرتزقة من الجيوش غير النظامية.. أبرز مراحل المناورة حسم 2020

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة حسم 2020 بالاتجاه الاستراتيجى الغربى

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة حسم 2020 بالاتجاه الاستراتيجى الغربى

35 قتيلا و30 مفقودا فى هجوم لمتشددين على الجيش النيجيرى

35 قتيلا و30 مفقودا فى هجوم لمتشددين على الجيش النيجيرى

خطبة الجمعة غدا من الجامع الأزهر على الهواء بدون مصلين.. "منهج الاسلام فى التعامل مع الأزمات" عنوانها.. الإمام الأكبر يختار عباس شومان خطيباً.. الشيخ على شميس قارئا للقرآن.. والتزام كامل بالضوابط الوقائية

خطبة الجمعة غدا من الجامع الأزهر على الهواء بدون مصلين.. "منهج الاسلام فى التعامل مع الأزمات" عنوانها.. الإمام الأكبر يختار عباس شومان خطيباً.. الشيخ على شميس قارئا للقرآن.. والتزام كامل بالضوابط الوقائية

المرصد السورى: تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

المرصد السورى: تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

القوات المسلحة تنفذ المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى.. صور

القوات المسلحة تنفذ المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة