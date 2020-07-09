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سكرتيرة البيت الأبيض: المحكمة العليا لم تحكم ضد ترامب.. والقرار "فوز كبير"

الخميس، 09 يوليه 2020 09:26 م
سكرتيرة البيت الأبيض: المحكمة العليا لم تحكم ضد ترامب.. والقرار "فوز كبير"
كتبت: نهال أبو السعود

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سئلت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض عما إذا كان الرئيس الامريكى دونالد ترامب محبطًا من قبل قضاة المحكمة العليا اللذين عينهما نيل غورسوش و بريت كافانو بعد أن انحازوا إلى الأغلبية في القضايا التي تتضمن مذكرات الاستدعاء للسجلات المالية للرئيس، وردت ماكناني: "يحق للقضاة رأيهم.. هذا فرع مستقل من الحكومة"، مؤكدة أن قرارات المحكمة العليا اليوم لا تمثل هزيمة لترامب.

 

وأضافت: "إن القضاة لم يحكموا ضده" مشيراً إلى أن المحكمة قدمت "خارطة طريق للرئيس" حول كيفية الاستمرار في محاربة مذكرات الاستدعاء من لجان مجلس النواب والمدعين العامين في نيويورك.

 

اشارت كايلي ماكناني في حديثها الى أن قرارات المحكمة العليا اليوم كانت بمثابة "فوز كبير" للرئيس دونالد ترامب.

 

وعندما أشار أحد المراسلين إلى أن ترامب لا يبدو أنه يعتبر القرارات انتصارًا في تغريداته هذا الصباح أجابت ماكناني ، "كان الرئيس يشير إلى نقطة عامة بشأن السيطرة".

 

 


الولايات المتحدة

البيت الأبيض

دونالد ترامب

المحكمة العليا

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