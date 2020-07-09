زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية فى جميع المواد.. اعرف القرار فى نقاط

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة، نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها الامتحانات من انتشار فيروس كورونا، وتأجيل الدراسة فى الترم الثانى للعام الدراسى الحالى. "اليوم السابع" يقدم فى التقرير التالى تفاصيل زيادة درجات الرأفة:

ـ زيادة درجات الرأفة بنسبة تصل إلى 10%.

ـ تحسب نسبة الـ10% مقارنة بالدرجة النهائية فى كل مادة.

ـ لا يحصل جميع الطلاب على درجات الرأفة.

ـ درجات الرأفة يحصل عليها الطالب الذى تتغيرت حالته فقط.

ـ يستفيد من درجات الرأفة الطالب الذى كان سيدخل الدور الثانى.

ـ كما يستفيد أيضا من الرأفة إذا كان الطالب سيعيد العام الدراسى.

ـ وصلت درجات الرأفة فى العربى إلى 8 درجات لآن المادة من 80 درجة.

ـ 5 درجات رأفة فى اللغة الإنجليزية لأن العظمى فى المادة من 50 درجة.

ـ فيزياء 6 درجات رأفة لأن المادة من 60 درجة.

ـ الكيمياء 6 درجات رأفة لأنها من 60 درجة.

ـ الأحياء 6 درجات رأفة لانها من 60 درجة.

ـ الجغرافيا 6 درجات رأفة.

ـ التاريخ 6 درجات رأفة.

ـ الفلسفة والمنطق 6 درجات رأفة.

ـ علم النفس والاجتماع 6 درجات رأفة.

ـ الاستاتيكا 3 درجات لأن المادة من 30.

ـ الديناميكا 3 درجات رأفة لانها من 30 درجة.

ـ التفاضل والتكامل 3 درجات رأفة.

ـ الجبر والهندسة الفراغية 3 درجات رأفة.