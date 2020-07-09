اليوم السابع
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روسيا ترفض مقترحا أمريكيا حول توريد السلاح لإيران.. وتؤكد: بدون أسس قانونية

الخميس، 09 يوليه 2020 04:00 ص
روسيا ترفض مقترحا أمريكيا حول توريد السلاح لإيران.. وتؤكد: بدون أسس قانونية السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف
وكالات

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صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، بأن موسكو لا ترى أي أسس قانونية لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، مؤكدا أن روسيا ستتصدى لمساعي واشنطن في هذا الاتجاه.

وقال خلال ندوة نقاش بواشنطن يوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران وهذا يعني أنه لا يحق لها أن تبادر إلى تطبيق بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

وتابع: "نحن لا نرى أي أسس قانونية لمثل هذا القرار. وبطبيعة الحال نحن سنعمل على التصدي لأي خطوات أمريكية في هذا الاتجاه".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن أن الولايات المتحدة ستسعى لعرقلة رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى إيران، الذي ينتهي سريانه في أكتوبر المقبل بموجب شروط الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في عام 2015، وحث مجلس الأمن على تمديد الحظر.

 

 

 


روسيا

أمريكا

إيران

توريد السلاح لإيران

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