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روسيا تبدأ إجراء فحوص على قوارض للكشف عن إصابتها بالطاعون الدبلى

الخميس، 09 يوليه 2020 12:30 ص
روسيا تبدأ إجراء فحوص على قوارض للكشف عن إصابتها بالطاعون الدبلى روسيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت روسيا، أن منطقة نائية في الشرق الأقصى، قرب منغوليا، بدأت إجراء فحوص على قوارض للكشف عن إصابتها بالطاعون الدبلي، بعد تأكيد حالات إصابة بالمرض في منغوليا والصين.

ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، أكدت الوكالة الحكومية لمراقبة سلامة المستهلك "روسبوتريبنادزور" بدء الفحوص على قوارض مثل المرموط في منطقة بورياتيا بشرق سيبيريا، التي تمتلك حدودا مع منغوليا، كما أن نتائج اختبارات الأمصال وفحوص أخرى للكشف عن مستضدات الطاعون التي أجريت في 2020 جاءت سلبية.

وكان مسؤولو الصحة العامة ناشدوا مواطني منطقتي توفا وألتاي الجبليتين، عدم صيد حيوانات المرموط أو تناولها، بعد تأكيد حالتي إصابة بالطاعون الدبلي في منغوليا الأسبوع الماضي وسجلت الحالتان لدى شقيقين أكلا لحم المرموط.

وفى وقت سابق أعلنت منظمة الصحة العالمية إنها تراقب ايضا حالة إصابة بالطاعون الدبلي في الصين، بعد أن أبلغتها سلطات بكين بذلك.


الصين

روسيا

الطاعون الدملى

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