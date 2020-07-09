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بقيمة 90 مليون دولار..

رانيا المشاط توقع اتفاقيات 6 منح جديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

الخميس، 09 يوليه 2020 12:03 م
رانيا المشاط توقع اتفاقيات 6 منح جديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدكتورة رانيا المشاط
كتبت هند مختار

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وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اتفاقيات 6 منح جديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 90 مليون دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، والصحة والزراعة والتجارة والاستثمار .
وتستهدف الاتفاقية الأولى ضخ 15 مليون دولار في قطاع التعليم الأساسي، لتحسين المهارات الرئيسية للطلاب، وتدريب المعلمين، بينما من خلال الاتفاقية الثانية سيتم ضخ 30 مليون دولار في مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، لخلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية.
بينما سيتم توفير 4 ملايين دولار من خلال الاتفاقية الثالثة في مجال العلوم والتكنولوجيا، لتوسيع نطاق العلاقة بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية بين البلدين، وتعزيز التعاون للأغراض السلمية، وتوفر الاتفاقية الرابعة 4.4 ملايين دولار للتنمية الزراعية والريفية، لزيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في صعيد مصر, والقاهرة الكبرى ودلتا النيل.
ويتم ضخ 10 ملايين دولار ضمن الاتفاقية الخامسة لتحسين للقطاع الصحي من خلال تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وزيادة فعاليته واستدامته، وأخيرًا تنص الاتفاقية السادسة على ضخ 26.5 مليون دولار لتحفيز التجارة والاستثمار بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين إنتاجية العمل وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للشراكة الاقتصادية الممتدة لأكثر من 40 عامًا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي انعكست بشكل إيجابي على الأولويات التنموية لمصر، مشيرة إلى أن توقيع 6 اتفاقيات جديدة اليوم مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يضيف مزيد من التنوع لمحفظة التعاون بين الجانبين .
وشددت المشاط، على أهمية التعاون المشترك، والذي يعزز سبل عيش المواطنين في مصر، بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، موضحة أن الاتفاقيات الجديدة تأتي متوافقة مع الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكات بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
من جهته قال السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، إن الاتفاقيات الموقعة تعكس الشراكة القوية والدائمة مع وزارة التعاون الدولي، والالتزام الحكومي الأمريكي تجاه المساهمة في تحقيق التنمية للشعب المصري.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر، لشيري كارلين، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، على جهودها التي بذلتها طوال 5 سنوات لتعزيز التعاون التنموي مع مصر، وتمنت لها مزيد من التوفيق في مهمتها الجديدة بالأردن، كما رحبت بليزلي ريد، المدير الجديد لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، معربة عن تطلعها لعقد مزيد من الشراكات التي تدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وتبلغ محفظة التعاون التاريخية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر أكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978، في قطاعات متنوعة أبرزها الصحة والسكان والتعليم، بينما تسجل محفظة المشروعات الجارية منذ عام 2014 نحو مليار دولار.
 
 

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