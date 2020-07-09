جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم الخميس، رئيس وزراء الهند في الجلسة الافتتاحية لأسبوع الهند العالمي عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وذكرت سفارة الهند بالقاهرة - في بيان صحفي - أن رئيس الوزراء قال إن الهند ستلعب دوراً رائداً في النهضة العالمية، ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعاملين؛ الأول هو المواهب التي تمتلكها الهند والآخر هو قدرتها على الإصلاح والتجديد.



وأوضح أن المواهب التي تمتلكها الهند لها إسهامات معروفة في جميع أنحاء العالم، وخاصة إسهامات صناعة التكنولوجيا الهندية والمتخصصين في المجال التقني.. واصفا الهند بأنها موطن للمواهب الحريصة على المساهمة.



وأضاف أن الهنود إصلاحيون بطبيعتهم، وقد أظهر التاريخ أن الهند قد تغلبت على كل التحديات، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية.

وعدد رئيس الوزراء المكاسب التي تحققت خلال السنوات الست الماضية، من بينها الشمول المالي الكامل، والإسكان والبنية التحتية، وسهولة ممارسة الأعمال، والإصلاحات الضريبية الجريئة بما في ذلك الضريبة على السلع والخدمات.



وقال رئيس الوزراء الهندي، أن بلاده تشهد حالياً بدايات الانتعاش الاقتصادي ويرجع ذلك إلى الروح الهندية التي لا تقهر.. موضخا ان التكنولوجيا اليوم تساعد الحكومة في توصيل الدعم للمستفيدين منه بشكل مباشر، بما في ذلك توفير غاز البوتاجاز مجانا، وإيداع الدعم النقدي في الحسابات المصرفية، وتوفير حبوب الطعام مجاناً لملايين المواطنين وغيرها الكثير.



وقال مودي، إن الهند تعد واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحًا على مستوى العالم وندعو جميع الشركات متعددة الجنسيات لإقامة أعمالها في الهند.. مشيرا إلى أن هناك فرصاً استثمارية في قطاع الدفاع وقطاع الفضاء.



