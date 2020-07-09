اليوم السابع
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الخميس، 09 يوليه 2020 04:25 م
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رئيس مدينة القصير يتفقد أعمال تركيب البلدورات بمدخل الشاطئ العام.. صور

الخميس، 09 يوليه 2020 03:39 م
رئيس مدينة القصير يتفقد أعمال تركيب البلدورات بمدخل الشاطئ العام.. صور رئيس مدينة القصير يتابع أعمال تركيب البلدورات بمدخل الشاطئ العام
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تفقد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، اليوم الخميس، أعمال تركيب البلدورات بمدخل الشاطئ العام، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لعودة الوجه الحضارى للمدينة.

وقال رئيس مدينة القصير، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل ظهور المدينة بالمظهر الحضارى، موجها بالاستمرار فى أعمال رى النباتات والأشجار بالشوارع الرئيسية والحدائق العامة.

وأشار رئيس المدينة إلى أن أعمال التطوير شملت الشوارع والميادين، مؤكدا أن تلك الأعمال جاءت بهدف وضع المدينة على الخريطة السياحية، وظهورها أمام الأهالى والوافدين بمظهر يليق بتراثها وتاريخها العريق، مؤكدا أن مدينة القصير تعد من أقدم مدن المحافظة

من جانب اخر تفقد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير صباح اليوم الخميس ، يرافقه مدير التفتيش المالى والادارى بالوحدة المحلية، لجان امتحانات الثانوية الازهرية بمعهد القصير الازهرى الاعدادى ، للاطمئنان على حسن سير وانتظام أداء الامتحانات.

وتابع رئيس مدينة القصير إجراءات التطهير والتعقيم الجارية فى اللجان لضمان سلامة الطلاب والطالبات ،مشيرا إلى أنه قد كلف منذ انطلاق الامتحانات ، بمنع انتظار الطالبات والطلاب خارج اللجان وانهاء كافة الإجراءات الاحترازية بالداخل لتوفير الراحة للطلاب والطالبات فى كافة اللجان.

وإطمأن رئيس المدينة ، على حسن تأمين اللجان ووجود طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ،ووجه بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب والطالبات بما يمكنهم من حسن الأداء والتركيز وضمان الشفافية،متمنيا التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.

ووجه نصر، وذلك بالتأكيد على قياس درجات الحرارة للطلاب ، حرصا على السلامة والصحة العامة، وذلك التنسيق بين الإدارة الازهرية والإدارة الصحية ومرفق الإسعاف، بضرورة التواجد التام والاستعداد لاى طارئ واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بكافة اللجان .

 

 

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 رئيس مدينة القصير يتابع أعمال تركيب البلدورات بمدخل الشاطئ العام 

 

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 رئيس مدينة القصير يتابع أعمال تركيب البلدورات بمدخل الشاطئ العام 

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 رئيس مدينة القصير يتابع أعمال تركيب البلدورات بمدخل الشاطئ العام 

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 رئيس مدينة القصير يتابع أعمال تركيب البلدورات بمدخل الشاطئ العام 

 

 


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