رئيس الوزراء العراقى يتوعد قتلة "الهاشمى" ويؤكد: القاتل ليس عراقيا.. فيديو

كتب مصطفى عنبر

نشر المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى، مقطع فيديو لزيارة مصطفى كاظمى، رئيس الوزراء، لعائلة الخبير الأمني العراقي الراحل هشام الهاشمي، لتقديم واجب العزاء متعهدا بالقصاص من قتلة الهاشمى.

وخلال الزيارة التقى الكاظمى، أبناء وأسرة الهاشمى وقدم التعازى لهم على الفقيد، واصفا إياه بالوطنى والشجاع وعمل على تقديم العراق بأفضل صوره.

وخلال اللقاء، قال الكاظمى لأبناء الهاشمى "كونوا شجعان كوالدكم.. وأنا المسؤول عنكم".

وأكد رئيس الوزراء العراقى، أن المواطن العراقى شجاع، وأن قاتل الهاشمى ليس بعراقيا ولا يمت للعراقيين بصلة.