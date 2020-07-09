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رئيس إقليم كردستان: مستعدون لكل الحلول مع بغداد على أساس الدستور

الخميس، 09 يوليه 2020 05:00 ص
رئيس إقليم كردستان: مستعدون لكل الحلول مع بغداد على أساس الدستور رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني
وكالات

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أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني الأربعاء، استعداد الإقليم لكل الحلول القائمة على أساس الدستور مع بغداد.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم، أن "بارزاني اجتمع بممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت، وناقشا علاقات أربيل وبغداد والحوار من أجل حل المشاكل بينهما".

وحول موقف الأمم المتحدة من استمرار الحوار بين الطرفين، قالت بلاسخارت: "نحن نشجع الجانبين على الاستمرار في الحوار والسعي للتوصل إلى حلول".

وأعربت المبعوثة الأممية في العراق أمس الثلاثاء، عن استعدادها لمساعدة بغداد وأربيل في التوصل لاتفاق شامل وجذري يرضي الطرفين.

 

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