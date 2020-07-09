"ذئب بشرى" وراء مقتل طفلين داخل أرض زراعية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تجرد شاب أقل ما يوصف به أنه "ذئب بشرى" من مشاعر الإنسانية مرتين عندما حاول فى المرة الأولى الاعتداء الجنسى على طفلين لم تتجاوز أعمارهما الـ 10 سنوات، والمرة الثانية عندما سول له الشيطان الخوف من افتضاح أمره فطوعت له نفسه قتل الطفلين البريئين وإلقاء بجثتهما وسط أرض زراعية بقرية نجع ونس بمركز دراو محافظة أسوان.

تلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بعثور أهالى قرية نجع ونس التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان، مساء أمس الأربعاء، على جثة طفلين مقتولين وملقى بجثتيهما داخل أرض زراعية بالقرية، وسط غموض حول مرتكبى الحادث.

كلف مدير أمن أسوان اللواء وائل نصار، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بتشكيل فريق بحثى من مركز شرطة دراو، لسرعة الوصول إلى مرتكب الحادث وضبط الجانى، وتوصلت جهود إدارة البحث فى الوصول إلى مرتكب الواقعة والقبض عليه ويدعى "م .ش" 17 سنة.

واعترف المتهم، بأنه استدرج الطفلين أحدهما 4 سنوات والآخر 6 سنوات إلى أرض زراعية وفى منطقة نائية بعيداً عن أعين الناس اعتدى جنسياً على أحدهما وبينما كان يحاول الاعتداء على الطفل الثانى خاف من افتضاح أمره، فسول له الشيطان أن يتخلص من الطفلين، فسحب آلة حادة "منجل زراعى" وقتل الطفلين وألقى بجثتيهما وسط الزراعات وفر هارباً، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه وتحرير محضر بالواقعة، مع إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.