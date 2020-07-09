اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 10:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"ذئب بشرى" وراء مقتل طفلين داخل أرض زراعية بأسوان

الخميس، 09 يوليه 2020 08:20 م
"ذئب بشرى" وراء مقتل طفلين داخل أرض زراعية بأسوان حبس -ارشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجرد شاب أقل ما يوصف به أنه "ذئب بشرى" من مشاعر الإنسانية مرتين عندما حاول فى المرة الأولى الاعتداء الجنسى على طفلين لم تتجاوز أعمارهما الـ 10 سنوات، والمرة الثانية عندما سول له الشيطان الخوف من افتضاح أمره فطوعت له نفسه قتل الطفلين البريئين وإلقاء بجثتهما وسط أرض زراعية بقرية نجع ونس بمركز دراو محافظة أسوان.

 

تلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بعثور أهالى قرية نجع ونس التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان، مساء أمس الأربعاء، على جثة طفلين مقتولين وملقى بجثتيهما داخل أرض زراعية بالقرية، وسط غموض حول مرتكبى الحادث.

 

كلف مدير أمن أسوان اللواء وائل نصار، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بتشكيل فريق بحثى من مركز شرطة دراو، لسرعة الوصول إلى مرتكب الحادث وضبط الجانى، وتوصلت جهود إدارة البحث فى الوصول إلى مرتكب الواقعة والقبض عليه ويدعى "م .ش" 17 سنة.

 

واعترف المتهم، بأنه استدرج الطفلين أحدهما 4 سنوات والآخر 6 سنوات إلى أرض زراعية وفى منطقة نائية بعيداً عن أعين الناس اعتدى جنسياً على أحدهما وبينما كان يحاول الاعتداء على الطفل الثانى خاف من افتضاح أمره، فسول له الشيطان أن يتخلص من الطفلين، فسحب آلة حادة "منجل زراعى" وقتل الطفلين وألقى بجثتيهما وسط الزراعات وفر هارباً، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه وتحرير محضر بالواقعة، مع إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.

 


قتل

دراو

نجع ونس

اسوان

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجمارك تبحث تفعيل منظومة محكمة لضبط ومكينة إجراءات المهمل والرواكد

الجمارك تبحث تفعيل منظومة محكمة لضبط ومكينة إجراءات المهمل والرواكد

الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وتعافى 512 مصابًا

الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وتعافى 512 مصابًا

الوطنية للانتخابات: 27 محكمة مستعدة لاستقبال مرشحى مجلس الشيوخ السبت

الوطنية للانتخابات: 27 محكمة مستعدة لاستقبال مرشحى مجلس الشيوخ السبت

السياحة: السائحون بدأوا عودتهم لبلادهم بعد قضاء أسبوع دون إصابة واحدة

السياحة: السائحون بدأوا عودتهم لبلادهم بعد قضاء أسبوع دون إصابة واحدة

فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد

فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد

أبطال The Old Guard يكشفون لـ اليوم السابع كواليس الفيلم: نتمنى جزءا ثانيا

أبطال The Old Guard يكشفون لـ اليوم السابع كواليس الفيلم: نتمنى جزءا ثانيا

القضاء على المرتزقة من الجيوش غير النظامية.. أبرز مراحل المناورة حسم 2020

القضاء على المرتزقة من الجيوش غير النظامية.. أبرز مراحل المناورة حسم 2020

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة حسم 2020 بالاتجاه الاستراتيجى الغربى

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة حسم 2020 بالاتجاه الاستراتيجى الغربى

35 قتيلا و30 مفقودا فى هجوم لمتشددين على الجيش النيجيرى

35 قتيلا و30 مفقودا فى هجوم لمتشددين على الجيش النيجيرى

خطبة الجمعة غدا من الجامع الأزهر على الهواء بدون مصلين.. "منهج الاسلام فى التعامل مع الأزمات" عنوانها.. الإمام الأكبر يختار عباس شومان خطيباً.. الشيخ على شميس قارئا للقرآن.. والتزام كامل بالضوابط الوقائية

خطبة الجمعة غدا من الجامع الأزهر على الهواء بدون مصلين.. "منهج الاسلام فى التعامل مع الأزمات" عنوانها.. الإمام الأكبر يختار عباس شومان خطيباً.. الشيخ على شميس قارئا للقرآن.. والتزام كامل بالضوابط الوقائية

المرصد السورى: تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

المرصد السورى: تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

القوات المسلحة تنفذ المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى.. صور

القوات المسلحة تنفذ المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة