اليوم السابع
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دراسة: مستوى الأشعة البنفسجية للشمس يرتبط بقلة وفيات كورونا

الخميس، 09 يوليه 2020 07:00 ص
دراسة: مستوى الأشعة البنفسجية للشمس يرتبط بقلة وفيات كورونا الاشعة البنفسجية للشمس
كتبت فاطمة خليل

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كشفت دراسة جديدة أجراها علماء في جامعة إدنبرة البريطانية أن مستويات الأشعة فوق البنفسجية ترتبط ارتباطًا عكسيًا بوفيات فيروس كورونا، فكلما ارتفع مستوى الآشعة فوق البنفسجية في بلد ما انخفضت معدلات الوفيات من كورونا، ولاحظ العلماء وجود صلة بين الأشعة فوق البنفسجية والوفيات الناجمة عن كورونا في 3 دول هي: الولايات المتحدة، إنجلترا وإيطاليا.

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وبحسب موقع "ميديكال" فعلى الرغم من أنها دراسة قائمة على الملاحظة، مما يعني أنه لا يمكن استخلاص استنتاجات مباشرة من هذه النتيجة، إلا أنها تقترح استراتيجيات أفضل لخفض معدل الوفيات بسبب كورونا.

الأشعة فوق البنفسجية وضوء الشمس وكوفيد 19
 

يمكن دراسة مستوى الأشعة فوق البنفسجية في الغلاف الجوي فيما يتعلق بمعدلات الوفاة من كوفيد 19.

وأظهر بحث سابق أجراه الفريق نفسه أن ضوء الشمس يمكن أن يقلل ضغط الدم عن طريق إنتاج حمض النيتريك، بغض النظر عن مستويات فيتامين د.

وتظهر الدراسات على مستوى السكان أن زيادة مستويات الأشعة فوق البنفسجية ترتبط بانخفاض ضغط الدم وانخفاض معدلات النوبات القلبية ويمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى انخفاض معدلات الإصابة بمرض السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي.

ونظرًا لأن مرض COVID-19 يبدو أكثر شدة بين الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات ، فإن الدراسة الحالية تستكشف العلاقة بين الوفيات المحيطة بالأشعة فوق البنفسجية و COVID-19 في ثلاث دول، وهي الولايات المتحدة وإنجلترا وإيطاليا.

 

ينظر إلى أكثر من 11000 مقاطعة ومنطقة في هذه البلدان في ثلاث مجموعات بيانات مستقلة، وذلك باستخدام تلك المقاطعات فقط حيث كان مستوى الأشعة فوق البنفسجية أقل من المستوى المطلوب لتخليق فيتامين D3 في الجلد وهذا المستوى هو 165 كيلو جول / م 2. 

وقد تم استخلاص الأشعة فوق البنفسجية اليومية من بيانات الأقمار الصناعية، بعد حساب امتصاص الغلاف الجوي بواسطة بخار الماء والأوزون.

ووجد الباحثون أن متوسط ​​مستويات الأشعة فوق البنفسجية اليومية يتراوح بين 450 إلى 1000 كيلوجول / متر مربع عبر هذه البلدان.

بعد التكيف مع المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية الاقتصادية وقابلية التأثر والمتغيرات البيئية طويلة المدى، توصل الباحثون إلى نتيجة تحليل متعدد المتغيرات.

 وتشمل هذه النسبة المئوية لكبار السن ، والتكوين العرقي ، ومؤشرات الدخل والفقر المنخفضة ، ومؤشرات تلوث الهواء مثل PM2.5 ، والتي تعكس الجسيمات الدقيقة في الهواء ، وقابلية الإصابة بالعدوى تم حساب هذا الأخير من عوامل مختلفة مثل الكثافة السكانية إلى جانب نسبة الاختبارات الإيجابية والتعرض بطرق مختلفة ، مثل وسائل النقل العام.

الأشعة فوق البنفسجية يقلل من وفيات COVID-19
 

أوضح النموذج أن مستويات الأشعة فوق البنفسجية ترتبط ارتباطًا عكسيًا بوفيات COVID-19.

 ووجد العلماء انخفاضاً فى نسبة خطر الوفاة بنسبة 27 ٪ في مع زيادة 100KJ / m2 في الأشعة فوق البنفسجية في الولايات المتحدة الأمريكية.

في إنجلترا وإيطاليا ،حدث انخفاضًا في الوفيات بنسبة 49 ٪ و 19 ٪ على التوالي.

من النتائج المثيرة للاهتمام أن مستويات الأشعة فوق البنفسجية المرتفعة أنتجت تخفيضات أكثر أهمية في مخاطر الوفيات في البلدان ذات متوسط ​​مستوى الأشعة فوق البنفسجية المنخفض، أي إنجلترا، مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية أو إيطاليا ، التي لديها متوسط ​​أعلى للأشعة فوق البنفسجية المحيطة.

اقترح الباحثون أن الأشعة فوق البنفسجية قد تعمل من خلال عدة آليات على سبيل المثال ، قد تؤدي الآشعة إلى تعطيل الفيروس في القطرات والأبخرة المحمولة جواً ، مما يقلل من معدلات الانتشار وحجم جرعة اللقاح في أولئك الذين يتلامسون مع المواد المعدية وسيؤدي ذلك إلى عدوى أقل حدة.

ثانيًا ، تحفز الآشعة البنفسجية إطلاق أكسيد النيتريك من الجلد ، والذي يدخل بعد ذلك إلى مجرى الدم ، مما يتسبب في تمدد الأوعية الدموية وتقليل ضغط الدم وهذا بدوره يعزز صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي  وينتج عن ذلك انخفاض في خطر الوفاة بسبب COVID-19 لأن أمراض القلب وحالات الأوعية الدموية ومتلازمة التمثيل الغذائي هي عوامل عالية الخطورة.

ثالثًا ، قد تقلل الآشعة البنفسجية من تكرار الفيروس لنسخ نفسه

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الاشعة البنفسجية للشمس

قلة وفيات كورونا

وفيات كورونا

الأشعة البنفسجية

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