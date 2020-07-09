حبس سيدة وابنتها بتهمة تكوين تشكيل عصابى لترويج المخدرات فى الشرابية

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة الشرابية الجزئية، حبس ربة منزل وابنتها 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بحيازة كمية كبيرة من مخدر الاستروكس قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة التى أشرف عليها المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام الأول، أنه أثناء ورود معلومات سرية لضباط مباحث القسم بقيام سيدة وابنتها بالاتجار بالمواد المخدرة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة وابنتها وعثر بحوزتها على كمية كبيرة من مخدر الاستروكس ومبالغ مالية وهاتفين محمول.

وأضافت التحقيقات أنه بسؤالهما عن مصدر المضبوطات أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطهما الإجرامي غير المشروع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم بدائرة القسم وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.