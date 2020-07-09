حبس المتهم بتعذيب طفلين لسرقتهما دراجته البخارية بقرية بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

قررت نيابة ابوكبير العامة بالشرقية منذ قليل، برئاسة محمد العطوى، مدير النيابة ، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي ، المحامى العام لنيابات شمال الشمال، حبس المتهم بتوثيق طفلين وتعذيبهما وتصويرهما بالهاتف المحمول ، بدعوى قيام أحدهما بسرقة دراجته بقرية "منزل ميمون" أربعة أيام على ذمة التحقيقات ، التى باشرها محمد عنانى ، وكيل النائب العام ، حيث وجه للمتهم تهمة الخطف والاحتجاز بدون وجه حق.

تلقى اللواء عاطف مهران ، مدير أمن الشرقية ، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو لشخص يعتدى على طفلين بالضرب بعدما ربطهما بالحبال بدعوى سرقة أحدهما لدراجته من أمام منزله بقرية "منزل ميمون" التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير .

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بأنه ربط الطفلين وكان يُهذبهما بعد قيام أحدهما بأخذ دراجته، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .