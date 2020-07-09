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جوله تفقدية لمحافظ الغربية ونائبه لمتابعة أعمال التطوير بمدينة طنطا.. صور

الخميس، 09 يوليه 2020 12:37 ص
جوله تفقدية لمحافظ الغربية ونائبه لمتابعة أعمال التطوير بمدينة طنطا.. صور جولة محافظ الغربية بطنطا
الغربية - مصطفى عادل

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أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ ونائبه الدكتور أحمد عطا، الليلة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمدينة طنطا، تابعا خلالها الأعمال الجارية بموقف الجلاء وما يتم به من إنشاء مظلات للموقف.

كما تفقدا أعمال إنشاء جزيرة بالشارع الرئيسي بسبرباي بعد استكمال رصف الشارع.

وشملت الجولة أيضا تفقد منطقة الاستاد وشارع البحر، وتم رفع إشغالات كافيهات من الطريق العام لعدد 2 كافيه "كراسي وتزابيزات زائدة".

وأكد محافظ الغربية على رئيس حى أول وثان طنطا برفع القمامة أولا بأول من الشوارع حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

شارك في الجولة عادل داوود وئيس حي أول طنطا ومحمود عيسي رئيس حي ثان طنطا والمهندس محمد البدري ممثلا عن إحدى الشركات الوطنية، والمقدم ابراهيم كامل، ونائب رئيس مركز ومدينة طنطا.

 

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