جدارية للسود تتحدى برج ترامب وسط نيويورك.. فيديو وصور

تقوم مدينة نيويورك برسم جدارية "حياة السود مهمة" التي يرمز لها بـ BLM خارج برج ترامب في وسط مانهاتن، وفقا لشبكة سي إن إن.

بدأ موظفو المدينة في العمل أمام مقر منظمة ترامب صباح الخميس بعد موافقة العمدة بيل دي بلاسيو على اللوحة الجدارية الصفراء في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال دي بلاسيو،ردا على تغريدة ترامب الأخيرة: "قال الرئيس ترامب أننا سنشوه الجادة الخامسة دعني أخبرك: نحن لا ننتهك أي شيء نحن نحرر الجادة الخامسة"

It’s happening: the Black Lives Matter mural is being painted today in front of Trump Tower. pic.twitter.com/7WodMnkoKQ