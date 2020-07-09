جدارية للسود تتحدى برج ترامب وسط نيويورك.. فيديو وصور

كتبت: نهال أبو السعود

تقوم مدينة نيويورك برسم جدارية "حياة السود مهمة" التي يرمز لها بـ BLM خارج برج ترامب في وسط مانهاتن، وفقا لشبكة سي إن إن.

بدأ موظفو المدينة في العمل أمام مقر منظمة ترامب صباح الخميس بعد موافقة العمدة بيل دي بلاسيو على اللوحة الجدارية الصفراء في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال دي بلاسيو،ردا على تغريدة ترامب الأخيرة: "قال الرئيس ترامب أننا سنشوه الجادة الخامسة دعني أخبرك: نحن لا ننتهك أي شيء نحن نحرر الجادة الخامسة"

It’s happening: the Black Lives Matter mural is being painted today in front of Trump Tower. pic.twitter.com/7WodMnkoKQ — Sarah Jorgensen (@SarahLJorgensen) July 9, 2020

غضب الرئيس دونالد ترامب من الخطة بعد أن أعلنها مسؤولو المدينة في وقت سابق من هذا الشهر، ووصف حركة "حياة السود مهمة" بأنها رمز للكراهية.

تمثل اللوحة الجدارية المرة الثانية التي ظهرت فيها الكلمات بأحرف كبيرة خارج أحد منازل ترامب، حيث رسم عمدة واشنطن المصطلح بأحرف صفراء كبيرة في شارع بالقرب من البيت الأبيض الشهر الماضي.

وعلى الجانب اللآخر عبر بعض مؤيدي "حياة السود هامة" عن استيائهم من الخطوة، حيث وصف الفصل المحلي لشبكة Black Lives Matter Global اللوحة الجدارية بأنها "إلهاء أدائي عن تغييرات سياسية حقيقية" بعد ظهور لوحة واشنطن الجدارية لأول مرة وقد دعا مؤيدو بلاك لايفز ماتر القادة المحليين إلى خفض ميزانيات الشرطة وهو ما حذر عمدة العاصمة موريل بوزر.

وصوت مجلس مدينة نيويورك هذا الشهر على خفض ميزانية شرطة نيويورك ، على الرغم من أن مؤيدي تمويل الشرطة في المجلس لم يكونوا راضين عن تخفيضات الميزانية.