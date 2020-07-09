اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 10:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جدارية للسود تتحدى برج ترامب وسط نيويورك.. فيديو وصور

الخميس، 09 يوليه 2020 09:05 م
جدارية للسود تتحدى برج ترامب وسط نيويورك.. فيديو وصور رسم جدارية
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقوم مدينة نيويورك برسم جدارية "حياة السود مهمة" التي يرمز لها بـ BLM خارج برج ترامب في وسط مانهاتن، وفقا لشبكة سي إن إن.

بدأ موظفو المدينة في العمل أمام مقر منظمة ترامب صباح الخميس بعد موافقة العمدة بيل دي بلاسيو على اللوحة الجدارية الصفراء في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال دي بلاسيو،ردا على تغريدة ترامب الأخيرة: "قال الرئيس ترامب أننا سنشوه الجادة الخامسة دعني أخبرك: نحن لا ننتهك أي شيء نحن نحرر الجادة الخامسة"

 

 

Image

غضب الرئيس دونالد ترامب من الخطة بعد أن أعلنها مسؤولو المدينة في وقت سابق من هذا الشهر، ووصف حركة "حياة السود مهمة" بأنها رمز للكراهية.

تمثل اللوحة الجدارية المرة الثانية التي ظهرت فيها الكلمات بأحرف كبيرة خارج أحد منازل ترامب، حيث رسم عمدة واشنطن المصطلح بأحرف صفراء كبيرة في شارع بالقرب من البيت الأبيض الشهر الماضي.

D.C. Paints 'Black Lives Matter' on Road to White House | Time

وعلى الجانب اللآخر عبر بعض مؤيدي "حياة السود هامة" عن استيائهم من الخطوة، حيث وصف الفصل المحلي لشبكة Black Lives Matter Global اللوحة الجدارية بأنها "إلهاء أدائي عن تغييرات سياسية حقيقية" بعد ظهور لوحة واشنطن الجدارية لأول مرة  وقد دعا مؤيدو بلاك لايفز ماتر القادة المحليين إلى خفض ميزانيات الشرطة وهو ما حذر عمدة العاصمة موريل بوزر.

وصوت مجلس مدينة نيويورك هذا الشهر على خفض ميزانية شرطة نيويورك ، على الرغم من أن مؤيدي تمويل الشرطة في المجلس لم يكونوا راضين عن تخفيضات الميزانية.


الولايات المتحدة

نيويورك

برج ترامب

واشنطن

البيت الابيض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب ردا على مطالب الإعلان الضريبى: أنا ضحية ملاحقة سياسية

الخميس، 09 يوليه 2020 05:15 م

ترامب: أجرينا فحوصات الكشف عن فيروس كورونا لـ40 مليون أمريكى

الخميس، 09 يوليه 2020 03:17 م

الصحف العالمية اليوم: إعادة فتح المدارس يثير خلافا جديدا بين ترامب ومسئولى الصحة الأمريكيين.. انتشار ظاهرة إرهاب "الدهس" بأمريكا.. واختفاء عمدة سيول والشرطة تبحث عنه.. وتحذيرات من تداعيات بريكست: يتيح التهريب

الخميس، 09 يوليه 2020 02:03 م

كتاب جون بولتون المثير للجدل ضد الرئيس ترامب يتصدر قائمة الأعلى مبيعا

الخميس، 09 يوليه 2020 01:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجمارك تبحث تفعيل منظومة محكمة لضبط ومكينة إجراءات المهمل والرواكد

الجمارك تبحث تفعيل منظومة محكمة لضبط ومكينة إجراءات المهمل والرواكد

الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وتعافى 512 مصابًا

الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وتعافى 512 مصابًا

الوطنية للانتخابات: 27 محكمة مستعدة لاستقبال مرشحى مجلس الشيوخ السبت

الوطنية للانتخابات: 27 محكمة مستعدة لاستقبال مرشحى مجلس الشيوخ السبت

السياحة: السائحون بدأوا عودتهم لبلادهم بعد قضاء أسبوع دون إصابة واحدة

السياحة: السائحون بدأوا عودتهم لبلادهم بعد قضاء أسبوع دون إصابة واحدة

فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد

فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد

أبطال The Old Guard يكشفون لـ اليوم السابع كواليس الفيلم: نتمنى جزءا ثانيا

أبطال The Old Guard يكشفون لـ اليوم السابع كواليس الفيلم: نتمنى جزءا ثانيا

القضاء على المرتزقة من الجيوش غير النظامية.. أبرز مراحل المناورة حسم 2020

القضاء على المرتزقة من الجيوش غير النظامية.. أبرز مراحل المناورة حسم 2020

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة حسم 2020 بالاتجاه الاستراتيجى الغربى

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة حسم 2020 بالاتجاه الاستراتيجى الغربى

35 قتيلا و30 مفقودا فى هجوم لمتشددين على الجيش النيجيرى

35 قتيلا و30 مفقودا فى هجوم لمتشددين على الجيش النيجيرى

خطبة الجمعة غدا من الجامع الأزهر على الهواء بدون مصلين.. "منهج الاسلام فى التعامل مع الأزمات" عنوانها.. الإمام الأكبر يختار عباس شومان خطيباً.. الشيخ على شميس قارئا للقرآن.. والتزام كامل بالضوابط الوقائية

خطبة الجمعة غدا من الجامع الأزهر على الهواء بدون مصلين.. "منهج الاسلام فى التعامل مع الأزمات" عنوانها.. الإمام الأكبر يختار عباس شومان خطيباً.. الشيخ على شميس قارئا للقرآن.. والتزام كامل بالضوابط الوقائية

المرصد السورى: تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

المرصد السورى: تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

القوات المسلحة تنفذ المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى.. صور

القوات المسلحة تنفذ المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة