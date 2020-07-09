جامعة الفيوم تفوز بمشروع لنظم الطاقة المتجددة

الفيوم رباب الجالي

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن كلية الهندسة بالجامعة فازت بمشروع بحثى مشترك مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بعنوان: "التصميم الأمثل لنظم طاقة متجددة هجينة للمنشآت السياحية بمحافظة الفيوم".

ولفت رئيس الجامعة إلى أن هذا المشروع هو نتاج تعاون مشترك بين جامعة الفيوم وصندوق العلوم والتكنولوجيا والمجلس الثقافى البريطاني، ويهدف إلى تقييم إمكانات موارد الطاقة المتجددة بأنواعها المختلفة بمحافظة الفيوم والتى تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، هذا بالإضافة إلى التنبؤ بهذه الموارد واقتراح تكوينات مختلفة لنظم الطاقة المتجددةبمحافظة الفيوم، إضافة إلى تحديد التصميم الأمثل لها وإنشاء نموذج أولى لنظم الطاقة الهجينة لتأكيد النتائج النظرية.

ومن جانبه أوضح الدكتور شريف العطار، عميد كلية الهندسة بجامعة الفيوم، أن من مخرجات هذا المشروع إنشاء محطة أرصاد جوية لخدمة الأغراض البحثية والمجتمعية وذلك للحصول على بيانات تفصيلية لموارد الرياح والطاقة الشمسية على أن يتم إنشاء تلك المحطة بمقر مركز التدريب الإقليمى لجامعة الفيوم على ساحل بحيرة قارون.