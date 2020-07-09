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توريد 132 ألفا و971 طن قمح لشون وصوامع الغربية

الخميس، 09 يوليه 2020 08:52 م
توريد 132 ألفا و971 طن قمح لشون وصوامع الغربية توريد محصول القمح
الغربية - مصطفى عادل

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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له اليوم الخميس، أنه تم توريد 132 ألفا و 971 طنا و664 كيلو قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتي مساء اليوم، منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضى.

 

وأفاد المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن وارد اليوم بلغ 356 طنا و469 كيلو، تم توريد 75 طنا و216 كيلو للمطاحن، و281 و 253 كيلو للبنك فى ضوء الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل تبلغ 130 ألف و 703 فدان بعد التدقيق.


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