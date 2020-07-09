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تواريخ مرتبطة بـ"خلية جبهة النصرة" الإرهابية.. بعد حكم المؤبد والمشدد

الخميس، 09 يوليه 2020 05:00 ص
تواريخ مرتبطة بـ"خلية جبهة النصرة" الإرهابية.. بعد حكم المؤبد والمشدد المستشار محمد السعيد الشربينى وهيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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سطرت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، المنعقدة بطرة، كلمة النهاية فى محاكمة 16 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، بعد حكم المؤبد لـ 13 متهما والمشدد 13 سنة لـ 3 آخرين، وتوجد تواريخ مرتبطة بالقضية منها :

1 ـ "25 مايو 2019"، ويشير لتاريخ نظر أولى الجلسات.

2 ـ " 6 يونيو 2019"، يشير لتاريخ فض أحراز القضية.

3 ـ "19 أغسطس 2019"، يشير لجلسة سماع مرجى التحريات فى الدعوى.

4 ـ "21 ديسمبر 2019"، ويشير لتاريخ سماع مرافعة النيابة.

5 ـ " 16 يناير 2020"، الجنايات تحجز الدعوى للحكم، بجلسة 12 أبريل 2020.

 6 ـ "12 أبريل 2020"، المحكمة تمد أجل النطق بالحكم فى القضية لاستكمال المداولة ولتعذر حضور المتهمين.

7 ـ "25 مايو 2020"، ويشير لتاريخ مد الحكم فى الدعوى للمرة الثانية لتعذر حضور المتهمين.

 8 ـ " 21 يونيو 2020"، المحكمة تقضى بالسجن المؤبد لـ 13 متهما، والمشدد 15 سنة لـ 3 ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة وإدراجهم على قوائم الإرهاب

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.

 وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.

 


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