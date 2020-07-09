تموين المنوفية: تحرير 178 محضر تموينى خلال يوم واحد من الحملات التموينية

المنوفية - محمد فتحى

شنت شرطة مرافق الأقصر، عددا من الحملات على مدار شهر يونيو الماضى، أسفرت عن تحرير 3055 محضر مخالفات متنوعة، وذلك فى إطار استمرار أعمال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، منها 54 محضر مخالفات مخابز نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و124 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمى.

وكذا مخالفات أخرى وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومستودعات البترول بنطاق المحافظة، لضبط المخالفين فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا .

وأضاف "الجمال"، بأنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير محضر جنح ضد صاحب محل بناحية اسطنها بمركز الباجور وضبط 45 عبوة شحومات لحيازته وبيع زيوت وشحومات منتهية الصلاحية، كما تم تحرير محضرين ضد أصحاب محلات بقالة بناحية تلا لحيازتهم وعرضهم مكرونة للبيع مجهولة المصدر، وضبط 25 كرتونة مكرونة، وكذا تم تحرير 3 محاضر بمركز ومدينة تلا ضد أصحاب محلات بقالة لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمى.

من جانبه شدد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.