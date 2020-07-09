تعرف على إجراءات "فنون جميلة الزمالك" لمواجهة كورونا خلال امتحانات الفرق النهائية

كتبت - منى فهمى

تشهد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان حملات تطهير وتعقيم، فى إطار تنفيذ خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد، و توجيهات الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بالزمالك، والدكتور أشرف رضا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أثناء امتحانات طلاب البكالوريوس، كما وجه المسئولون باستمرار أعمال التطهير والتعقيم. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الخميس.



الكشف الحرارى على الطلاب قبل دخول كلية الفنون الجميلة بالزمالك

وحرصاً على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، يتم قياس درجة الحرارة على الباب الرئيسى للكلية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهاز الإدارى والزائرين، مع عدم دخول أى فرد الكلية بدون ارتداء الكمامة الواقية، و عمل لوحات إرشادية وسيناريو لحركة الطلاب منذ وصولهم إلى البوابة الرئيسية وحتى دخولهم اللجان، مع مراعاة التباعد بين الطلاب أثناء تأدية الامتحان، وأثناء الخروج من الكلية، و تقوم الكلية بتطهير وتعقيم جميع المراسم والقاعات والمدرجات قبل وبعد انعقاد الامتحانات.



حملة تعقيم بكلية الفنون الجميلة بالزمالك

وتشهد بوابات كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، إجراءات احترازية مشددة للكشف الحرارى على الطلاب قبل دخول الكلية، تزامنا مع انطلاق ماراثون امتحانات الفرق النهائية، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص ببدء انعقاد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب السنوات النهائية بالجامعات خلال يوليو الجارى، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للتخرج.



الكشف الحرارى على الطلاب قبل دخول كلية الفنون الجميلة بالزمالك

واستعدادا لامتحانات الفرق النهائية، اتخذت جامعة حلوان كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد، و وفقاً للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية، و وزارة التعليم العالى والبحث العلمى و وزارة الصحة، حرصًا على صحة وسلامة أبنائها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة.



حملة تعقيم بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



حملة تعقيم بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



الكشف الحرارى على الطلاب قبل دخول كلية الفنون الجميلة بالزمالك



حملة تعقيم بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



الكشف الحرارى على الطلاب قبل دخول كلية الفنون الجميلة بالزمالك



حملة تعقيم بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



حملة تعقيم بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



حملة تعقيم بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



حملة تعقيم بكلية الفنون الجميلة بالزمالك