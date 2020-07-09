اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 10:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعافى الطلب ينعش الصادرات الألمانية فى مايو مع انتهاء العزل العام

الخميس، 09 يوليه 2020 09:34 ص
تعافى الطلب ينعش الصادرات الألمانية فى مايو مع انتهاء العزل العام صادرات - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الخميس إن الصادرات الألمانية انتعشت في مايو بفعل زيادة الطلب الناتجة عن رفع إجراءات العزل العام التي جرى تطبيقها لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وذكر المكتب أن الصادرات المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت تسعة بالمئة على أساس شهري بعدما هوت 24 بالمئة في أبريل.

وارتفعت الواردات 3.5 بالمئة مقارنة مع تراجع 16.6 بالمئة في الشهر السابق.

وزاد الفائض التجاري إلى 7.6 مليار يورو بحسب ما قاله المكتب.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم زيادة الصادرات 13.8 بالمئة والواردات 12 بالمئة. كما توقعوا أن يسجل الفائض التجاري 5.2 مليار يورو.

 


الصادرات الألمانية

كورونا

فيروس كورونا

صادرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الجمعة والسبت.. والعظمى بالقاهرة 35

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الجمعة والسبت.. والعظمى بالقاهرة 35

رئيس امتحانات الثانوية يحسم مصير شكاوى الطلاب من الفيزياء مع مشرفى التقدير

رئيس امتحانات الثانوية يحسم مصير شكاوى الطلاب من الفيزياء مع مشرفى التقدير

محمد صلاح على بعد 3 أهداف من صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح على بعد 3 أهداف من صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

شوبير يكشف حقيقة توقيع صالح جمعة ورمضان صبحى للزمالك

شوبير يكشف حقيقة توقيع صالح جمعة ورمضان صبحى للزمالك

5 أسباب تكشف سر تراجع معدل التضخم الشهرى فى شهر يونيو (-0.1%)

5 أسباب تكشف سر تراجع معدل التضخم الشهرى فى شهر يونيو (-0.1%)

السكة الحديد: استمرار توفير كمامات بشبابيك الحجز ومنع دخول المحطات بدونها

السكة الحديد: استمرار توفير كمامات بشبابيك الحجز ومنع دخول المحطات بدونها

طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الاستاتيكا اليوم

طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الاستاتيكا اليوم

الداخلية تزيل تعديات أملاك الدولة والزراعات

الداخلية تزيل تعديات أملاك الدولة والزراعات

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 96 متهما بـ"فض رابعة"

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 96 متهما بـ"فض رابعة"

التضامن تواصل صرف معاش من يتقاضون 2000 حتى 3000 جنيه لليوم الثانى

التضامن تواصل صرف معاش من يتقاضون 2000 حتى 3000 جنيه لليوم الثانى

كوكب الزهرة يصل لذروة لمعانه فجر الجمعة ويشاهد بالعين المجردة كقطعة من الألماس

كوكب الزهرة يصل لذروة لمعانه فجر الجمعة ويشاهد بالعين المجردة كقطعة من الألماس

إنشاء 415 مدرسة بالشرقية بينهم المتفوقين واليابانية فى 6 سنوات تكلفة 2 مليار

إنشاء 415 مدرسة بالشرقية بينهم المتفوقين واليابانية فى 6 سنوات تكلفة 2 مليار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة