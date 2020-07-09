تعافى الطلب ينعش الصادرات الألمانية فى مايو مع انتهاء العزل العام

رويترز

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الخميس إن الصادرات الألمانية انتعشت في مايو بفعل زيادة الطلب الناتجة عن رفع إجراءات العزل العام التي جرى تطبيقها لاحتواء انتشار فيروس كورونا.