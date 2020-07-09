تعافى الطلب ينعش الصادرات الألمانية فى مايو مع انتهاء العزل العام

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الخميس إن الصادرات الألمانية انتعشت في مايو بفعل زيادة الطلب الناتجة عن رفع إجراءات العزل العام التي جرى تطبيقها لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
وذكر المكتب أن الصادرات المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت تسعة بالمئة على أساس شهري بعدما هوت 24 بالمئة في أبريل.
وارتفعت الواردات 3.5 بالمئة مقارنة مع تراجع 16.6 بالمئة في الشهر السابق.
وزاد الفائض التجاري إلى 7.6 مليار يورو بحسب ما قاله المكتب.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم زيادة الصادرات 13.8 بالمئة والواردات 12 بالمئة. كما توقعوا أن يسجل الفائض التجاري 5.2 مليار يورو.
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