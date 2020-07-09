اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 04:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: أجرينا فحوصات الكشف عن فيروس كورونا لـ40 مليون أمريكى

الخميس، 09 يوليه 2020 03:17 م
ترامب: أجرينا فحوصات الكشف عن فيروس كورونا لـ40 مليون أمريكى دونالد ترامب
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن سبب إعلان حالات إصابة كثيرة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة، هو بسبب زيادة الاختبارات، مشيرا إلى أنه تم اجراء اختبارات لـ 40 مليون شخص.

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"للمرة المائة، فإن سبب اكتشافنا للعديد من الحالات وزيادة الإصابات، مقارنةً بالدول الأخرى التي لم تقدم أداءً جيدًا كما فعلنا تقريبًا، هو أن اختباراتنا أكبر وأفضل بكثير، لقد اختبرنا 40 مليون شخص، إذا اختبرنا 20 مليون بدلاً من ذلك، فستكون الحالات نصف الرقم الموجود حاليا ، وما إلى ذلك".

ترامب
ترامب

 

وفى سياق آخر قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، ضغط على كبار مسئولى الصحة الأمريكيين لتخفيف توصياتهم بشأن الكيفية التى يمكن أن يتم بها فتح المدارس بشكل آمن الخريف المقبل، وهدد بخفض التمويل الفيدرالى للمقاطعات التى تتحدى طلبه لاستئناف الدراسة بشكل مباشر.

ورفض ترامب، مجددا نصيحة المتخصصين الذين يعملون لصالحه، واستنكر توجيهات مراكز الوقاية من الأمراض التى وصفها بأنها صارمة جدا ومكلفة وتطلب من المدارس القيام بأشياء غير عملية. وفى غضون ساعات، أعلن البيت الأبيض أن الوكالة الأمريكية ستصدر توصيات جديدة فى الأيام القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن انتقادات ترامب التى جاءت فى صورة هجمات عبر تويتر، أشعلت نقاشا صعبا يتحدى القائمين على التعليم والآباء فى الولايات المتحدة وهم يبحثون عن طرق استئناف التعليم بشكل آمن لآبنائهم بحلول سبتبمر المقبل. وحتى مع انتشار فيروس كورونا بوتيرة أسرع فى الولايات المتحدة، لم يعرب ترامب عن قلق بشأن التداعيات الصحية لإعادة فتح التعليم بشكل شخصى، ولم يدعم خطط حل الوسط التى تبحثها كثير من المقاطعات.

ورأت نيويورك تايمز، أن موقف الرئيس القائم على فكرة "الكل أو لاشئ" قد وضعه فى خلاف مع أكبر مقاطعتين تعليمتين فى البلاد.  فبعد فترة وجيزة من تغريدات ترامب، أعلن عمدة نيويورك بل دى بلازيو أن المدارس لن يعاد فتحها بالكامل فى سبتمبر، حيث سيحضر الطلاب فى الفصول الدراسية ما بين يوم غلى ثلاثة أيام أسبوعيا لتطبيق التباعد الاجتماعى بينما أخبر مسئول الصحة العامة الرئيسى فى مقاطعة لوس أنجلوس مسئولى المدارس يوم الثلاثاء بالاستعداد لمواصلة التعليم بالكامل من المنزل مع ارتفاع الإصابات فى كاليفورنيا.

 

ترامب

كورونا

امريكا

اصابات كورونا

دونالد ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يكلف بعلاج سائق "التوك توك" الأمين

رئيس الوزراء يكلف بعلاج سائق "التوك توك" الأمين

مستشفى بإمارة الشارقة يودع آخر مريض بكورونا بعد تعافيه.. فيديو

مستشفى بإمارة الشارقة يودع آخر مريض بكورونا بعد تعافيه.. فيديو

شاشات ضخمة وتكنولوجيا حديثة.. أول فيديو لمبانى المرور الجديدة بأكتوبر

شاشات ضخمة وتكنولوجيا حديثة.. أول فيديو لمبانى المرور الجديدة بأكتوبر

كيف تستخدم كارت المرتب بعد تقديم مواعيد صرف مرتبات 3 شهور

كيف تستخدم كارت المرتب بعد تقديم مواعيد صرف مرتبات 3 شهور

الصحة العالمية: تضاعف حالات كورونا بـ22 دولة أفريقية.. وانخفاض ملحوظ بمصر

الصحة العالمية: تضاعف حالات كورونا بـ22 دولة أفريقية.. وانخفاض ملحوظ بمصر

جرائم الناس العُزاز.. أب يترك طفله المريض بقطار بعد رفض طليقته حضانته.. ترك معه رسالة :"اللى يلقاه يحطه فى دار رعاية".. زواج الأب والأم بعد الانفصال بدد أحلام الطفل فى العيش معهما.. وبلاغ كاذب يكشف الجريمة

جرائم الناس العُزاز.. أب يترك طفله المريض بقطار بعد رفض طليقته حضانته.. ترك معه رسالة :"اللى يلقاه يحطه فى دار رعاية".. زواج الأب والأم بعد الانفصال بدد أحلام الطفل فى العيش معهما.. وبلاغ كاذب يكشف الجريمة

هل تكون مفاجأة الزمالك اليوم إعلان ضم صالح جمعة أم رمضان صبحي؟

هل تكون مفاجأة الزمالك اليوم إعلان ضم صالح جمعة أم رمضان صبحي؟

جدل فى تونس بعد اشتراط مدينة تقديم غير المسلمين شهادة باعتناق الدين الإسلامى للزواج.. رئيس المدينة: غير مخالف للقانون.. وناشطة حقوقية تعتبره تمردا.. وتؤكد: رئيس بلدية الكرم يؤسس دولة داخل الدولة

جدل فى تونس بعد اشتراط مدينة تقديم غير المسلمين شهادة باعتناق الدين الإسلامى للزواج.. رئيس المدينة: غير مخالف للقانون.. وناشطة حقوقية تعتبره تمردا.. وتؤكد: رئيس بلدية الكرم يؤسس دولة داخل الدولة

عادل السنهورى يكتب: المولود السياسى القديم الجديد.. لماذا عاد؟.. كيف تشكل عودة مجلس الشيوخ إضافة للعمل البرلمانى؟.. الحاجة إلى الخبرات والكفاءات لمناقشة القوانين وإبداء الرأى فيها للتخفيف عن مجلس النواب

عادل السنهورى يكتب: المولود السياسى القديم الجديد.. لماذا عاد؟.. كيف تشكل عودة مجلس الشيوخ إضافة للعمل البرلمانى؟.. الحاجة إلى الخبرات والكفاءات لمناقشة القوانين وإبداء الرأى فيها للتخفيف عن مجلس النواب

الصحة تحظر شراء المستشفيات الحكومية للأدوية دون علم هيئة الشراء الموحد

الصحة تحظر شراء المستشفيات الحكومية للأدوية دون علم هيئة الشراء الموحد

كيف اختلفت جائزة نادي القرن فى أفريقيا عن أوروبا والعالم؟

كيف اختلفت جائزة نادي القرن فى أفريقيا عن أوروبا والعالم؟

مجلس الوزراء: كورونا أسوأ أزمة صحية واقتصادية يواجهها العالم منذ قرن مضى

مجلس الوزراء: كورونا أسوأ أزمة صحية واقتصادية يواجهها العالم منذ قرن مضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة