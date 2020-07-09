تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات باستثناء رئيسي 50

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء رئيسي 50، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% خاسراً 1.22 نقطة ليصل إلى مستوى 5138.25 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% خاسراً 0.07 نقطة ليصل إلى مستوى 5616.68 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسراً 3.53 نقطة ليصل إلى مستوى 4193.40 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.01% رابحاً 0.28 نقطة ليصل إلى مستوى 4192.36 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 76.8 مليون سهم بقيمة 11.9 مليون دينار كويتى عبر 3191 صفقة، وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.40%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.26%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.34%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.03%.

وجاء سهم شركة السكب الكويتية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 6.70%، يليه سهم شركة التخصيص القابضة بنسبة 5.93%، ثم سهم شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 4.58%، فيما تصدر سهم شركة أركان الكويت العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.96% ثم سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 4.80%، ثم سهم شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 4.71%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الصالحية العقارية، وشركتها التابعة (شركة العاصمة العقارية) بسداد تمويلات مصرفية ممنوحة بقيمة 28 مليون دينار كويتي، وهو ما سيؤدي إل تخفيض تكاليف التمويل المدفوعة بمبلغ 77 ألف دينار كويتي، وتخفيض إجمالي المطلوبات في قائمة المركز المالي المجمع للشركة بمبلغ 28 مليون دينار كويتي.