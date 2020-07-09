تراجع طفيف لبورصة دبي بختام تعاملات الأسبوع وسط هبوط 5 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسراً 1.12 نقطة ليغلق عند مستوى 2082.19 نقطة، وربح رأس المال السوقي 290 مليون درهم ليغلق عند مستوى 295.82 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 290 مليون سهم محققة ما قيمته 183.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3176 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.38%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.54%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 3.71%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 2.04%، فيما تراجع 16 سهماً، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.68%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.77%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 171.4 مليون ورقة بقيمة 47.8 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلن المصرف الخليجي التجاري، عن شراء المساهم الرئيسي Khaleeji Commercial Bank، 158.7 ألف سهم ليرفع حصته من 88.098 مليون سهم تمثل 9.88% من ملكية الشركة إلى 88.256 مليون سهم تمثل 9.89%.