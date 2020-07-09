تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، إذ هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 11089 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 1834 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 12888 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 4233 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 1834 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 1529 نقطة.

وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم العبور للاستثمار العقاري، العامة لصناعة الورق-راكتا، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية.

وفي سياق آخر أعلنت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقتين من خلال آلية الصفقات ذات الحج الكبير على أسهم شركتي اودن للاستثمارات المالية لعدد 14.1 مليون سهم بقيمة 63.7 مليون جنيه، اميرالد للاستثمار العقاري لعدد 9.9 مليون سهم بقيمة 32.4 مليون جنيه.