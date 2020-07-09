تراجع بورصة دبي بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها النقل

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسراً 3.80 نقطة ليصل إلى مستوى 2079.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 97.8 مليون سهم محققة ما قيمته 53.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 863 صفقة لعدد 26 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.85%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.48%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.15%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.14%، ثم سهم شركة دبي إكس إنترتيمنتس بنسبة 1.68%، فيما تراجع 13 سهماً، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.68%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.22%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 61.7 مليون ورقة بقيمة 17.8 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلن المصرف الخليجي التجاري، عن شراء المساهم الرئيسي Khaleeji Commercial Bank، 158.7 ألف سهم ليرفع حصته من 88.098 مليون سهم تمثل 9.88% من ملكية الشركة إلى 88.256 مليون سهم تمثل 9.89%.