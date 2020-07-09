تحرير 3055 محضر مخالفات متنوعة خلال يونيو الماضى بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

شنت شرطة مرافق الأقصر، عددا من الحملات على مدار شهر يونيو الماضى، أسفرت عن تحرير 3055 محضر مخالفات متنوعة، وذلك فى إطار استمرار أعمال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر لتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين وضبط المخالفين وإزالة الاشغالات تيسيرا للحركة المرورية وأنضباط الشارع.

وأوضح المقدم أشرف أبو الفتوح مدير إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفي، أن المحاضر التى تم تحريرها على مدار شهر يونيو الماضى تضمنت 1462محضر إزالات إدارية، و182 محضر مخالفة نظافة، و386 محضر لباعة جائلين، و3 محاضر منشات بدون تراخيص، و608 محضر إشغال طريق، و134 محضر مضبوطات متنوعة، 4 محاضر نرجيلة ، 276محضر لمحال مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (739).

وأضاف مدير إدارة شرطة المرافق، أن كافة الحملات تمت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الجهات المنوطة بهدف تنفيذ محاضر المخالفات الصادرة وتأمين الحملات المختلفة ، مشيراً إلى تكثيف جهود المديرية من خلال التعامل مع المخالفات بمختلف أنواعها بحزم وسرعة للقضاء عليها أولاً بأول وردع المخالفين فى ضوء توجيهات كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر و اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية ومدير امن الأقصر .

وكان قد تمكن رجال مباحث مركز شرطة البياضية شرق الأقصر، اليوم الخميس، من ضبط 3 أشخاص كونوا تشكيل عصابى تخصص فى مجال السرقة بالإكراه، واستيلائهم على مبلغ مالى من أحد المواطنين، والبداية كانت بورود إخطار إلى اللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر، من اللواء حمدى هاشم مدير إدارة البحث الجنائى بالأقصر، يفيد ورود بلاغ لدى مركز شرطة البياضية، من "ع.س.ع" 30 سنة، مندوب شركة أدوات منزلية، ومقيم بمدينة نصر بالقاهرة، بأنه لدى سيره بالسيارة رقم "م ل ص 1946" بناحية الروافعة دائرة المركز، شعر بحالة إرهاق فتنحى جانبا بأرض فضاء بجوار نهر النيل للاستراحة بالسيارة، إلا أنه فوجئ بقيام شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية، قاما بطرق باب السيارة، وسؤاله عن سبب تواجده بتلك المنطقة، أحدهما يحمل سلاح نارى "فرد" والآخر يحمل سلاح أبيض، وقاما بالاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 6000 جنيه ولاذا بالفرار، وتحرر محضر بالواقعة حمل الرقم 2081 جنح مركز الأقصر لسنة 2020.