تحريات فى اتهام 3 أشخاص بالاعتداء على مواطن بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

تجرى مباحث الجيزة تحرياتها، فى واقعة تعرض أحد الأشخاص للاعتداء بالضرب، ومحاولة اصطحابه داخل سيارة، على يد 3 أشخاص، بسبب خلافات سابقة بالعجوزة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهمين، أثناء مرور قوة أمنية بمنطقة العجوزة، فتناهى لسمع أفرادها استغاثة مواطن، يتعرض للاعتداء على يد 3 أشخاص، ومحاولتهم اصطحابه داخل سيارة ملاكى، فتمكن أفراد القوة الأمنية من ضبط المتهمين.

بإجراء التحريات الأولية، تبين وجود خلافات بين الطرفين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

نصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

كما نصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين".

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.