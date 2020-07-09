تباين بورصات الخليج بختام تعاملات الأسبوع.. و"السعودية" فى المنطقة الخضراء

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.05% خاسراً 1.12 نقطة ليغلق عند مستوى 2082.19 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.38% خاسراً 16.38 نقطة ليغلق عند مستوى 4295.483 نقطة، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت، باستثناء مؤشر السوق الرئيسي، فيما ارتفع ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.3% رابحاً 22.41 نقطة ليغلق عند مستوى 7416.67 نقطة، وصعدت بورصتا البحرين ومسقط.





بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسراً 1.12 نقطة ليغلق عند مستوى 2082.19 نقطة، وربح رأس المال السوقي 290 مليون درهم ليغلق عند مستوى 295.82 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 290 مليون سهم محققة ما قيمته 183.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3176 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.38%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.54%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 3.71%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 2.04%، فيما تراجع 16 سهماً، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.68%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.77%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 171.4 مليون ورقة بقيمة 47.8 مليون درهم.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.38% خاسراً 16.38 نقطة ليغلق عند مستوى 4295.483 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 593.649 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 48.2 مليون سهم، بقيمة 125.5 مليون درهم، عبر تنفيذ 1950 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 2.73%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.66%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.55%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.96%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.52%.



بورصة البحرين وارتفعت 6 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 4.32%، ثم سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 0.6%، ثم سهم شركة الدار العقارية بنسبة 0.56%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.87%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 4.75%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.46%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 25.3 مليون درهم.

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% رابحاً 3 نقاط ليغلق عند مستوى 1286.33 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وبلغ حجم التداول 3.7 مليون سهم بقيمة 301 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 14.03% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام - البحرين بنسبة 1.49%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.03% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.82%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.32%.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء مؤشر السوق الرئيسي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% خاسراً 8.02 نقطة ليغلق عند مستوى 5131.45 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% خاسراً 12.64 نقطة ليغلق عند مستوى 5604.11 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% رابحاً 1.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4198.20 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04% خاسراً 1.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4190.30 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 148.6 مليون سهم بقيمة 23.2 مليون دينار كويتى عبر 6473 صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.45%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.30%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.28%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.56%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.31%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.04%.

وجاء سهم شركة انجازات للتنمية العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.15%، يليه سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 6.70%، ثم سهم شركة إكتتاب القابضة بنسبة 6.34%، فيما تصدر سهم شركة أركان الكويت العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.96% ثم سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 4.80%، ثم سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4.60%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.01% رابحاً 0.42 نقطة ليغلق عند مستوى 3494.010 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.6 مليون سهم بقيمة 678 ألف ريال عبر تنفيذ 297 صفقة لعدد 38 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 6 أسهم على رأسها سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 3.39%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.92%، ثم سهم "اومنفيست" بنسبة 1.80%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم "سند العمانية للتمويل مجاني 20" بنسبة 17.14%، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 7.41%، ثم سهم "الحسن الهندسية" بنسبة 7.14%.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.3% رابحاً 22.41 نقطة ليغلق عند مستوى 7416.67 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.35% خاسراً 29.52 نقطة ليغلق عند مستوى 8329.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 314.3 مليون سهم بقيمة 5.9 مليار ريال.

وارتفع 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.85%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.50%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.18%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.07%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.77%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.71%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.47%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.46%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.33%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.13%.

وقفز 118 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "شمس" بنسبة 9.95%، ثم سهم "ولاء" بنسبة 9.89%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 6.18%، فيما تراجع 68 سهماً على رأسها سهم "بنيان ريت" بنسبة 3.15%، ثم سهم "عناية" بنسبة 2.81%، ثم سهم "إتحاد الخليج" بنسبة 2.69%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 271.5 مليون ريال سعودي.