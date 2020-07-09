انطلاق مبادرة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالقصير.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة القصير ، جنوب محافظة البحر الأحمر ، عن إنطلاق مبادرة " كلنا واحد " لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء والتصدى لجشع التجار ، والتى تبدأ وسط إجراءات احترازية مشددة.

من جانبه تفقد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير ، ثلاثة مناطق مطروحة لعملية البيع والشراء ، يرافقه مدير إدارة التموين ، موضحا أن عملية البيع تبدأ يومى السبت والأحد بجوار مسجد التقوى بالقصير ويومى الإثنين والثلاثاء بجوار المستشفى القديم ويومى الأربعاء والخميس أمام مسجد السيدة خديجة .

وأشار رئيس مدينة القصير فى بيان له ، أن المبادرة تستهدف بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، تحت اشراف كامل من ادارات التموين والصحة، مؤكدا أن عملية البيع ستكون من خلال سيارات متنقلة تستوفى جميع المناطق .

يذكر أن رئيس مدينة القصير التقى بممثلى إدارة التموين وشدد على تكثيف الحملات وناقش إمكانية التعاون مع القطاع الخاص لبحث المبادرات التى تهم المواطن.

رئيس مدينة القصير يتفقد اعمال مبادرة كلنا واحد

رئيس مدينة القصير يتفقد اعمال مبادرة كلنا واحد

رئيس مدينة القصير يتفقد اعمال مبادرة كلنا واحد

رئيس مدينة القصير يتفقد اعمال مبادرة كلنا واحد

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