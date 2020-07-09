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تحت شعار "كلنا واحد"..

انطلاق مبادرة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالقصير.. صور

الخميس، 09 يوليه 2020 03:33 م
انطلاق مبادرة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالقصير.. صور رئيس مدينة القصير يتفقد أعمال مبادرة كلنا واحد
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مجلس مدينة القصير ، جنوب محافظة البحر الأحمر ، عن إنطلاق مبادرة " كلنا واحد " لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء والتصدى لجشع التجار ، والتى تبدأ وسط إجراءات احترازية مشددة

من جانبه تفقد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير ، ثلاثة مناطق مطروحة لعملية البيع والشراء ، يرافقه مدير إدارة التموين ، موضحا أن عملية البيع تبدأ يومى السبت والأحد بجوار مسجد التقوى بالقصير ويومى الإثنين والثلاثاء بجوار المستشفى القديم ويومى الأربعاء والخميس أمام مسجد السيدة خديجة .

وأشار رئيس مدينة القصير فى بيان له ، أن المبادرة تستهدف بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، تحت اشراف كامل من ادارات التموين والصحة، مؤكدا أن عملية البيع ستكون من خلال سيارات متنقلة تستوفى جميع المناطق .

يذكر أن رئيس مدينة القصير التقى بممثلى إدارة التموين وشدد على تكثيف الحملات وناقش إمكانية التعاون مع القطاع الخاص لبحث المبادرات التى تهم المواطن.

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رئيس مدينة القصير يتفقد اعمال مبادرة كلنا واحد 

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رئيس مدينة القصير يتفقد اعمال مبادرة كلنا واحد 

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رئيس مدينة القصير يتفقد اعمال مبادرة كلنا واحد 

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رئيس مدينة القصير يتفقد اعمال مبادرة كلنا واحد 

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قائمة الاسعار
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قائمة الاسعار

 


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