اليوم السابع
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الخميس، 09 يوليه 2020 04:35 م
خالد صلاح
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انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي

الخميس، 09 يوليه 2020 03:15 م
انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي صورة أرشيفية
(رويترز)

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 تسبب ضعف الطلب وزيادة جديدة في الحالات المصابة بكوفيد-19 في إبقاء الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة عند مستوى مرتفع بشكل استثنائي، مما يشير إلى أن سوق العمل ستظل هشة على الرغم من النمو القياسي للوظائف في يونيو حزيران.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.314 مليون في الأسبوع المنتهي في الرابع من يوليو، انخفاضا من 1.413 مليون في الأسبوع السابق. كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 1.375 مليون في أحدث أسبوع.

وارتفعت الطلبات إلى ذروة تاريخية عند 6.867 مليون في أواخر مارس، وتنخفض بشكل تدريجي، على الرغم من أنها تظل تقريبا مثلي أعلى نقطة سجلتها خلال الركود الكبير في الفترة بين عامي 2007 و2009.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن توفير 4.8 مليون وظيفة في يونيو ، وهو أكبر عدد بدء الاحتفاظ بالسجلات في 1939. وتعيد الشركات توظيف عاملين سرحتهم حين أُغلقت مؤسسات مثل المطاعم والحانات والصالات الرياضية وعيادات أطباء الأسنان في منتصف مارس  لإبطاء انتشار المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.

لكن استئناف العمليات صاحبه ارتفاع قياسي في إصابات فيروس كورونا في ولايات مكتظة بالسكان مثل فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا. وأدى هذا إلى التراجع أو تعليق إعادة فتح الأنشطة ودفع بعض الشركات للاستغناء عن عاملين مجددا.

 

 

 


كورونا

الجهاز التنفسي

فيروس كورونا

انتشار كورونا

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