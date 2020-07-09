انتحار طالب فى قنا لمروره بأزمة نفسية لعدم التحاقه بكلية الهندسة

قنا - وائل محمد

كشفت تحريات المباحث بمدرية أمن قنا، السر وراء انتحار طالب عن طريق شنق نفسه بحبل في غرفته، بقرية كوم البيجا، التابعة لمركز فرشوط، شمال قنا، بأن عدم التحاقه بكلية الهندسة السبب وراء مروره بأزمة نفسية التي أدت لفناء حياته.

وكان اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا تلقى إخطارًا بمصرع محمد. ع. م، 17 عامًا طالب بالمعهد الفني الصناعى، شنقًا داخل منزله بقرية كوم البيجا.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة المقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائى، أن الطالب كان يمر بأزمة نفسية، أقدم على إثرها على الانتحار شنقًا.

وأوضحت التحريات أن الطالب كان يحلم بالالتحاق بكلية الهندسة، ومنذ أيام أخبر والده بأن إجاباته فى الامتحانات لم تكن جيدة، وأنه لن يلتحق بكلية الهندسة، وقام يشنق نفسه في الطابق الثالث، مما أسفر عن مصرعه في الحال. تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.