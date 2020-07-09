وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن عدد الإصابات جاء بعد يوم واحد من تسجيل العاصمة 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق، وكان يعد أول انخفاض لعدد الإصابات إلى مستوى مزدوج الرقم منذ سبعة أيام.

وتكافح طوكيو من أجل وقف زيادة عدد الإصابات منذ رفع حالة الطوارئ على مستوى البلاد في أواخر مايو الماضي. وتباطأت وتيرة زيادة الإصابة بالفيروس في اليابان حيث بلغت الحالات الجديدة في العاصمة ذروتها يوم 17 أبريل عندما سجلت 206 حالة إصابة.