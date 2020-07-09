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الوطن البحرينية: رئيس الوزراء البحرينى يجري فحوصات طبية

الخميس، 09 يوليه 2020 11:00 م
الوطن البحرينية: رئيس الوزراء البحرينى يجري فحوصات طبية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحرينى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلن ديوان رئيس الوزراء اليحرينى أن " الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أجرى فحوصاً طبية معتادة تكللت بحمدالله بالتوفيق والنجاح، سائلاً المولى عز وجل بأن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية والعمر المديد" بحسب صحيفة الوطن البحرينية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم البحرينية، أن العام الدراسى القادم 2020-2021م، سوف يبدأ حسب المقرر فى شهر سبتمبر القادم من خلال تواجد أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، وانتظام الطلبة فى الفصول الدراسية، أو من خلال التعلم عبر الإنترنت أو الدمج بينهما ، حسبما تقرره الوزارة بالنسبة إلى المدارس الحكومية، وما تقرره إدارات المدارس الخاصة ورياض الأطفال ومؤسسات التعليم العالي.

وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة الإجراءات الصحية والاحترازية التى تصدرها الجهات المعنية فى المملكة، مع أهمية التواصل مع الطلبة وأولياء الأمور لاستكمال أى متطلبات ضرورية استعداداً للعام الدراسى القادم.

 


الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء البحرينى

البحرين

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