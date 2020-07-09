النيابة تطلب تحريات المباحث بمقتل شخص على يد جاره لسرقته بمدينة نصر

كتب عبد الله محمود - كريم صبحي

طلبت نيابة مدينة نصر ، سرعة إرسال تحريات المباحث حول واقعة مقتل شخص على يد جاره" عامل " ، وذلك بقصد سرقته . وكانت نيابة مدينة نصر أمرت بحبس عامل 4 ايام على ذمة التحقيق ، بتهمة قتل جاره ، حيث تمكن المتهم من الاستيلاء على المشغولات الذهبية الخاصة ب المجنى عليه ، كما استولى ابضا على مبالغ مالية من داخل شقته ، وامرت بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة .

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة ، بلاغا من الأهالي، بالعثور عليه شخص جثة هامدة داخل مسكنه فى مدينة نصر ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مقتولا داخل شقته ووجود بعثرة بمحتوياتها تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جاره بعدما خطط لسرقته واستولى على أموال ومشغولات ذهبية من داخل الشقة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف السرقة . تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، كما تم إخطار النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات ، كما أمرت بسرعة ارسال تحريات المباحث حول الواقعة .