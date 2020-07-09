اليوم السابع
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النفط يسجل 43.08 دولار للعقود الآجلة لبرنت و40.65 دولار للخام الأمريكى

الخميس، 09 يوليه 2020 01:43 م
النفط يسجل 43.08 دولار للعقود الآجلة لبرنت و40.65 دولار للخام الأمريكى النفط
كتبت – مروة الغول

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سجلت أسعار النفط، اليوم  43.08 دولار للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت  منخفضة بمقدار21سنتا أو ما يعادل 0.4%  كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط  40.65 دولار منخفضة بمقدار 25  سنتا أو ما يعادل0.6% .
 
 وجاءت تلك الإنخفاض بعد أن طغت المخاوف بشأن تجدد فرض إجراءات العزل العام الهادفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة على مؤشرات لتعاف في الطلب على البنزين بالولايات المتحدة وفقا لرويترز .
 
بينما أغلقت أسعار النفط أمس الأربعاء مرتفعة مع ظهور علامات تعاف في الاستهلاك الأمريكي من البنزين، لكن مكاسب الأسعار جاءت محدودة بفعل زيادة في مخزونات الخام وإصابات فيروس كورونا.
 
وكانت بيانات من معهد البترول الأمريكي  قد أظهرت، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي على عكس التوقعات، بينما تراجعت مخزونات كل من البنزين ونواتج التقطير وزادت مخزونات الخام 2.05 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من يوليو لتصل إلى 539 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 3.1مليون برميل .
 
وكان تحالف أوبك بلس قد توصل إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري العاشر "غير العادي" بموجب هذا الاتفاق بدء إجراء خفض علي إجمالي الإنتاج من النفط الخام بمقدار 9.7 برميل  يوميا لفترة أولية تبلغ شهرين وخلال مدة الأشهر التالية سيكون التخفيض الإجمالي المتفق عليه 7.7 مليون برميل يوميا ويتبعه تخفيض قدره 5.8 مليون برميل يوميا  لمدة ستة عشر شهرا.

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