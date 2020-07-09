النائب فؤاد أباظة: قضيت 40 يوما فى العزل بسبب "كورونا "

الشرقية - إيمان مهنى

قال أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب عن دائرة ابوحماد، إنه استرد عافيته، بعد قضائه 40 يوما فى العزل، داخل أحد مستشفيات بسبب إصابته بفيروس كورونا .

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه يشكر كل مواطن سأله عليه وأهل الشرقية، الذين يستحقون كل تقدير.

كانت قد احتجز مستشفى خاص بالقاهرة، النائب أحمد فؤاد أباظة، تعرضه لأزمة صحية، وبإجراء مسحة طبية تبين إصابته بالفيروس، وجرى عزله، إلا أن حالته الصحية تحسنت واستجابت للعلاج خلال تلك الفترة.

كانت قد أكدت محافظة الشرقية، استمرار أعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة بالإضافة إلي الإستمرار في نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا وأعراضه وكيفية الوقاية منه، وشددت علي أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالإضافة إلي الاستمرار في نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا واعراضة وكيفية الوقاية منه.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتواصل بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات والسويقات العشوائية للحد من التجمعات بأعداد كبيرة فضلا عن تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية والشوارع لمنع انتشاره.