المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10أغسطس ويصف الوضع بـ"مطمئن" وتحت السيطرة

رويترز

قال بيان للحكومة المغربية، اليوم، الخميس، إنها قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية، لمدة شهر حتى 10 أغسطس، المقبل، وذلك رغم وصف وضع فيروس كورونا في البلاد بأنه "مطمئن".

وذكرت الحكومة في بيان عقب اجتماعها أن وضع الوباء في البلاد "مطمئن" وأن الجائحة تحت السيطرة "لكن لا يعني ذلك اختفاءالفيروس أو عدم ضرورة الإلتزام بالاحتياطات".

ودعى البيان المواطنين إلى "المزيد من الحذر والإلتزام بالإجراءات الصحية والإحترازية الضرورية".

وكان المغرب أعلن حالة الطوارئ في 20 مارس، الماضي بعد تسجيله أول إصابات بالفيروس في الثاني من مارس، وفرض مجموعة من الإجراءات الصارمة شملت إغلاق المدارس ومنع التجمعات التي تزيد على 50 شخصا.

وبلغ عدد الإصابات حتى مساء اليوم الخميس 15079 حالة بينما استقرت الوفيات عند 242 حالة، ويقول المغرب إنه تجنب الأسوأ بالإجراءات التي اتخذها للحد من انتشار الفيروس.

وخفف المغرب منذ يونيو إجراءات الحجر الصحي لكنه أبقى حالة الطوارئ الصحية. وشمل التخفيف إعادة فتح المقاهي والمطاعم والأندية الرياضية وبعض المرافق الأخري والمتاجر.

وأبقت الحكومة الحجر الصحي في بعض المناطق التي تكثر فيها الإصابات ومنها آسفي وطنجة ومراكش.

وأعلن المغرب أمس الأربعاء، فتح مجاله الجوي والبحري ابتداء من 15 يوليو، الجارى، أمام المغاربة المقيمين في الخارج والأجانب المقيمين بالمغرب