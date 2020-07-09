اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 05:08 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المصرية للاتصالات: خطة عمل للانتهاء من مشروع مد الألياف الضوئية 2020

الخميس، 09 يوليه 2020 02:11 م
المصرية للاتصالات: خطة عمل للانتهاء من مشروع مد الألياف الضوئية 2020 المصرية للاتصالات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات، لليوم السابع، إن الشركة مازالت مستمرة في مشروع إحلال وتطوير البنية التحتية لزيادة قدرات الشبكة ورفع جودة خدمات الانترنت عبر جمهورية مصر العربية عن طريق استبدال كابلات النحاس بكابلات الألياف الضوئية مع وجود خطة عمل للانتهاء من ذلك المشروع الضخم خلال عام 2020.
 
وتنفذ الحكومة ممثلة في المصرية للاتصالات التي تمتلك 80%  من أسهمها، خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال تطوير وتوسيع كلا من الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات التراسل وكذلك الشبكة الفقرية، والتوسع بقوة في نشر وحدات التجميع الذكية MSAN اعتمادا على كابلات الألياف الضوئية وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع المستخدمين.
 
كما تم ضخ استثمارات خلال العامين الأخيرين بنحو 30 مليار جنيه لتطوير شبكات الاتصالات والاعتماد على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال والمتمثلة في تكنولوجيا الألياف الضوئية، وهو الأمر الذي ساهم في رفع كفاءة الإنترنت وتضاعف متوسط سرعات الانترنت الثابت في مصر 6 أضعاف لتصل نحو 30.9 ميجابت/ث في مارس  الماضى وفقا لمؤشرOokla Speedtest  العالمي لقياس سرعات الانترنت لتشغل مصر المركز الثاني على مستوى افريقيا في متوسط سرعات الانترنت.
 
وتم توفير خدمات الاتصالات المحمولة في الطرق الاستراتيجية التي لم تكن مغطاة، والطرق الاستراتيجية التي يتم تنفيذها حديثاً، كذلك ربط 5300 مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية في إطار خطة لربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليار جنيه من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الانترنت.

المصرية للاتصالات

البنية التحتية

الألياف الضوئية

التحول الرقمي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القوات المسلحة تنفذ المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى

القوات المسلحة تنفذ المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى

التعليم: غدا انتهاء المدة المحددة للتقديم لـ 1 ابتدائى ورياض الأطفال 2021

التعليم: غدا انتهاء المدة المحددة للتقديم لـ 1 ابتدائى ورياض الأطفال 2021

رئيس الوزراء يكلف بعلاج سائق "التوك توك" الأمين

رئيس الوزراء يكلف بعلاج سائق "التوك توك" الأمين

مستشفى بإمارة الشارقة يودع آخر مريض بكورونا بعد تعافيه.. فيديو

مستشفى بإمارة الشارقة يودع آخر مريض بكورونا بعد تعافيه.. فيديو

شاشات ضخمة وتكنولوجيا حديثة.. أول فيديو لمبانى المرور الجديدة بأكتوبر

شاشات ضخمة وتكنولوجيا حديثة.. أول فيديو لمبانى المرور الجديدة بأكتوبر

كيف تستخدم كارت المرتب بعد تقديم مواعيد صرف مرتبات 3 شهور

كيف تستخدم كارت المرتب بعد تقديم مواعيد صرف مرتبات 3 شهور

الصحة العالمية: تضاعف حالات كورونا بـ22 دولة أفريقية.. وانخفاض ملحوظ بمصر

الصحة العالمية: تضاعف حالات كورونا بـ22 دولة أفريقية.. وانخفاض ملحوظ بمصر

جرائم الناس العُزاز.. أب يترك طفله المريض بقطار بعد رفض طليقته حضانته.. ترك معه رسالة :"اللى يلقاه يحطه فى دار رعاية".. زواج الأب والأم بعد الانفصال بدد أحلام الطفل فى العيش معهما.. وبلاغ كاذب يكشف الجريمة

جرائم الناس العُزاز.. أب يترك طفله المريض بقطار بعد رفض طليقته حضانته.. ترك معه رسالة :"اللى يلقاه يحطه فى دار رعاية".. زواج الأب والأم بعد الانفصال بدد أحلام الطفل فى العيش معهما.. وبلاغ كاذب يكشف الجريمة

هل تكون مفاجأة الزمالك اليوم إعلان ضم صالح جمعة أم رمضان صبحي؟

هل تكون مفاجأة الزمالك اليوم إعلان ضم صالح جمعة أم رمضان صبحي؟

جدل فى تونس بعد اشتراط مدينة تقديم غير المسلمين شهادة باعتناق الدين الإسلامى للزواج.. رئيس المدينة: غير مخالف للقانون.. وناشطة حقوقية تعتبره تمردا.. وتؤكد: رئيس بلدية الكرم يؤسس دولة داخل الدولة

جدل فى تونس بعد اشتراط مدينة تقديم غير المسلمين شهادة باعتناق الدين الإسلامى للزواج.. رئيس المدينة: غير مخالف للقانون.. وناشطة حقوقية تعتبره تمردا.. وتؤكد: رئيس بلدية الكرم يؤسس دولة داخل الدولة

عادل السنهورى يكتب: المولود السياسى القديم الجديد.. لماذا عاد؟.. كيف تشكل عودة مجلس الشيوخ إضافة للعمل البرلمانى؟.. الحاجة إلى الخبرات والكفاءات لمناقشة القوانين وإبداء الرأى فيها للتخفيف عن مجلس النواب

عادل السنهورى يكتب: المولود السياسى القديم الجديد.. لماذا عاد؟.. كيف تشكل عودة مجلس الشيوخ إضافة للعمل البرلمانى؟.. الحاجة إلى الخبرات والكفاءات لمناقشة القوانين وإبداء الرأى فيها للتخفيف عن مجلس النواب

الصحة تحظر شراء المستشفيات الحكومية للأدوية دون علم هيئة الشراء الموحد

الصحة تحظر شراء المستشفيات الحكومية للأدوية دون علم هيئة الشراء الموحد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة