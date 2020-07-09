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المسمارى للأتراك: أحلامكم ستنتهى فى حال هجومكم على الجفرة وسرت

الخميس، 09 يوليه 2020 09:20 م
المسمارى للأتراك: أحلامكم ستنتهى فى حال هجومكم على الجفرة وسرت المسمارى
كتب رامى محيى الدين

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قال اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، للأتراك سيكون هناك ردا عربيا قاسيا على أي هجوم على سرت، أحلامكم ستنتهي في حالة مهاجمة سرت والجفرة، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق، قال اللواء أحمد المسمارى المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، إن القوات الليبية مستعدة لمواجهة أى عدوان غاشم علي ليبيا وأن خط سرت الجفرة مازال تحت حماية القوات المسلحة الليبية.

وأضاف المسمارى ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفي بكرى، ببرنامجه حقائق وأسرار، علي فضائية صدى البلد، أن أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السيطرة على النفط الليبي لن تتحقق بقوة الشعب الليبي ورفضه للاستعمار التركي الغاشم.

وطالب المتحدث باسم الجيش الليبي، أن تمتد الخطوط المصرية الحمراء إلي طرابلس وما بعد طرابلس، مؤكدا أن  تركيا تحشد كل إمكاناتها القتالية للتقدم نحو الهلال النفطي وتهدد الأمن العربي .

وأكد المسماري علي أن تركيا تتحدى العالم نهارا جهارا لكن القوات الليبية قادرة على حماية ليبيا، مشيراً إلى أن ردود الافعال ستكون قوية أذا قامت تركيا بالهجوم على سرت والجفرة.

 

 

 


ليبيا

الاتراك

الجفرة

سرت

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