المسمارى: أحلام أردوغان بالسيطرة على النفط الليبى لن تتحقق

كتب أحمد عبد الرحمن

قال اللواء أحمد المسمارى المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، إن القوات الليبية مستعدة لمواجهة أى عدوان غاشم علي ليبيا وأن خط سرت الجفرة مازال تحت حماية القوات المسلحة الليبية.

وأضاف المسمارى ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفي بكرى، ببرنامجه حقائق وأسرار، علي فضائية صدى البلد، أن أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السيطرة على النفط الليبي لن تتحقق بقوة الشعب الليبي ورفضه للاستعمار التركي الغاشم.

وطالب المتحدث باسم الجيش الليبي، أن تمتد الخطوط المصرية الحمراء إلي طرابلس وما بعد طرابلس، مؤكدا أن تركيا تحشد كل إمكاناتها القتالية للتقدم نحو الهلال النفطي وتهدد الأمن العربي .

وأكد المسماري علي أن تركيا تتحدى العالم نهارا جهارا لكن القوات الليبية قادرة على حماية ليبيا، مشيراً إلى أن ردود الافعال ستكون قوية أذا قامت تركيا بالهجوم على سرت والجفرة.