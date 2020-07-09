المترو يؤمن على الركاب ضد الحوادث.. اعرف قيمة التأمين وشروط الاستفادة

كتب رضا حبيشى

لجأت شركة المترو إلى التأمين على ركابه ضد الحوادث والإصابات التى يمكن أن تلحق بالراكب بسبب خطأ من الشركة أو أحد عامليها، ويقدم اليوم السابع فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن شروط الاستفادة بالتأمين وقيمته.

1- الراكب بموجب التذكرة مشمول بالتغطية التأمينية من شركة مترو القاهرة بالتعاون مع مجمعة التأمين.

2- قيمة التأمين يصل إلى 30 ألف جنيه ضد جميع الإصابات الجسمانية التي قد تصيب الراكب داخل المترو.

3- شرط الاستفادة بهذا التأمين أن يكون الراكب استقل المترو بموجب تذكرة وليس متهرب من شراءها.

4- من شروط الاستفادة بالتأمين ألا تكون الإصابة نتجت عن مخالفة الراكب لقواعد السلامة بالمترو.

5- يحصل الراكب على التأمين حالة وقوع الإصابة بسبب خطأ من إدارة تشغيل شركة المترو أو أحد عامليها.

6- يشترط ألا تكون الإصابة وقعت بسبب المرور من الأماكن غير المخصصة للعبور.

7- يشترط ألا يكون الراكب فى حالات السكر البين أو تعاطي الخمور أو المواد المخدرة.

8- لا يحصل الراكب على التأمين فى حالات الإنتحار أو تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.