اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 04:01 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المترو يؤمن على الركاب ضد الحوادث.. اعرف قيمة التأمين وشروط الاستفادة

الخميس، 09 يوليه 2020 01:50 م
المترو يؤمن على الركاب ضد الحوادث.. اعرف قيمة التأمين وشروط الاستفادة مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لجأت شركة المترو إلى التأمين على ركابه ضد الحوادث والإصابات التى يمكن أن تلحق بالراكب بسبب خطأ من الشركة أو أحد عامليها، ويقدم اليوم السابع فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن شروط الاستفادة بالتأمين وقيمته.

1- الراكب بموجب التذكرة مشمول بالتغطية التأمينية من شركة مترو القاهرة بالتعاون مع مجمعة التأمين.
2- قيمة التأمين يصل إلى 30 ألف جنيه ضد جميع الإصابات الجسمانية التي قد تصيب الراكب داخل المترو.
3- شرط الاستفادة بهذا التأمين أن يكون الراكب استقل المترو بموجب تذكرة وليس متهرب من شراءها.
4- من شروط الاستفادة بالتأمين ألا تكون الإصابة نتجت عن مخالفة الراكب لقواعد السلامة بالمترو.
5- يحصل الراكب على التأمين حالة وقوع الإصابة بسبب خطأ من إدارة تشغيل شركة المترو أو أحد عامليها. 
6- يشترط ألا تكون الإصابة وقعت بسبب المرور من الأماكن غير المخصصة للعبور.
7- يشترط ألا يكون الراكب فى حالات السكر البين أو  تعاطي الخمور أو المواد المخدرة.
8- لا يحصل الراكب على التأمين فى حالات الإنتحار أو تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
 
 

المترو

التامين على ركاب المترو

تعويض ركاب المترو

مجمعة التامين

اخبار مصر

تامين مترو الانفاق

تامين المواصلات

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاشات ضخمة وتكنولوجيا حديثة.. أول فيديو لمبانى المرور الجديدة بأكتوبر

شاشات ضخمة وتكنولوجيا حديثة.. أول فيديو لمبانى المرور الجديدة بأكتوبر

كيف تستخدم كارت المرتب بعد تقديم مواعيد صرف مرتبات 3 شهور

كيف تستخدم كارت المرتب بعد تقديم مواعيد صرف مرتبات 3 شهور

الصحة العالمية: تضاعف حالات كورونا بـ22 دولة أفريقية.. وانخفاض ملحوظ بمصر

الصحة العالمية: تضاعف حالات كورونا بـ22 دولة أفريقية.. وانخفاض ملحوظ بمصر

جرائم الناس العُزاز.. أب يترك طفله المريض بقطار بعد رفض طليقته حضانته.. ترك معه رسالة :"اللى يلقاه يحطه فى دار رعاية".. زواج الأب والأم بعد الانفصال بدد أحلام الطفل فى العيش معهما.. وبلاغ كاذب يكشف الجريمة

جرائم الناس العُزاز.. أب يترك طفله المريض بقطار بعد رفض طليقته حضانته.. ترك معه رسالة :"اللى يلقاه يحطه فى دار رعاية".. زواج الأب والأم بعد الانفصال بدد أحلام الطفل فى العيش معهما.. وبلاغ كاذب يكشف الجريمة

هل تكون مفاجأة الزمالك اليوم إعلان ضم صالح جمعة أم رمضان صبحي؟

هل تكون مفاجأة الزمالك اليوم إعلان ضم صالح جمعة أم رمضان صبحي؟

جدل فى تونس بعد اشتراط مدينة تقديم غير المسلمين شهادة باعتناق الدين الإسلامى للزواج.. رئيس المدينة: غير مخالف للقانون.. وناشطة حقوقية تعتبره تمردا.. وتؤكد: رئيس بلدية الكرم يؤسس دولة داخل الدولة

جدل فى تونس بعد اشتراط مدينة تقديم غير المسلمين شهادة باعتناق الدين الإسلامى للزواج.. رئيس المدينة: غير مخالف للقانون.. وناشطة حقوقية تعتبره تمردا.. وتؤكد: رئيس بلدية الكرم يؤسس دولة داخل الدولة

عادل السنهورى يكتب: المولود السياسى القديم الجديد.. لماذا عاد؟.. كيف تشكل عودة مجلس الشيوخ إضافة للعمل البرلمانى؟.. الحاجة إلى الخبرات والكفاءات لمناقشة القوانين وإبداء الرأى فيها للتخفيف عن مجلس النواب

عادل السنهورى يكتب: المولود السياسى القديم الجديد.. لماذا عاد؟.. كيف تشكل عودة مجلس الشيوخ إضافة للعمل البرلمانى؟.. الحاجة إلى الخبرات والكفاءات لمناقشة القوانين وإبداء الرأى فيها للتخفيف عن مجلس النواب

الصحة تحظر شراء المستشفيات الحكومية للأدوية دون علم هيئة الشراء الموحد

الصحة تحظر شراء المستشفيات الحكومية للأدوية دون علم هيئة الشراء الموحد

كيف اختلفت جائزة نادي القرن فى أفريقيا عن أوروبا والعالم؟

كيف اختلفت جائزة نادي القرن فى أفريقيا عن أوروبا والعالم؟

مجلس الوزراء: كورونا أسوأ أزمة صحية واقتصادية يواجهها العالم منذ قرن مضى

مجلس الوزراء: كورونا أسوأ أزمة صحية واقتصادية يواجهها العالم منذ قرن مضى

المترو يؤمن على الركاب ضد الحوادث.. اعرف قيمة التأمين وشروط الاستفادة

المترو يؤمن على الركاب ضد الحوادث.. اعرف قيمة التأمين وشروط الاستفادة

فيديو.. الطريق لمجلس الشيوخ.. فقيه دستورى يشرح أهمية عودته وأبرز الاختصاصات

فيديو.. الطريق لمجلس الشيوخ.. فقيه دستورى يشرح أهمية عودته وأبرز الاختصاصات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة