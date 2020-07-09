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المتحدثة بإسم البيت الأبيض تهاجم جو باين: وصفه للشرطة بالعدو مقزز

الخميس، 09 يوليه 2020 02:47 م
المتحدثة بإسم البيت الأبيض تهاجم جو باين: وصفه للشرطة بالعدو مقزز جو بايدن
كتب خالد إبراهيم

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رفضت المتحدثة بإسم البيت الأبيض كايلي ماكنانى، تصريحات المرشح فى الانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، والمتعلقة بهجومه على الشرطة، وقالت كايلى عبر حسابها على تويتر، "يقول جو بايدن إن الشرطة "أصبحت العدو .. مقزز  وحزين .. فى غضون ذلك، 64٪ قلقون من أن الانتقاد المتزايد للشرطة الأمريكية سيؤدى إلى نقص ضباط الشرطة ويقلل السلامة العامة ..  كلمات غير مقبولة من جو"

كيلى على تويتر
كيلى على تويتر

 

وكان بايدن، المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، أكد دعمه للأمريكيين، وطمأنهم بأنه لن يدعهم يواجهون التحديات بمفردهم، قائلاً: "لن أترككم لمواجهة هذه التحديات وحدكم، سوف نتغلب على هذا معًا".

 

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "أريد أن يعرف كل أمريكي: إذا كنت مريضًا، أو إذا كنت تكافح، أو إذا كنت قلقًا بشأن الطريقة التي ستمضي بها اليوم، فلن أتركك، لن أترككم لمواجهة هذه التحديات وحدكم، سوف نتغلب على هذا معًا".

 


المتحدثة بإسم البيت الأبيض

كايلي ماكنانى

جو باين

الانتخابات الأمريكية

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